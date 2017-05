Oroscopo del Giorno Lunedì 1 Maggio

Volete scoprire come inizierà il vostro Maggio? Leggete l’Oroscopo del Giorno Lunedì 1 Maggio e occhio alle stelle!

ARIETE ⭐⭐ TOP: Il tuo spirito combattivo viene stimolato, oggi, se qualcuno lo chiede. Sfortunatamente, la tua risposta arrabbiata non convincerà le persone a cambiare le loro idee. Infatti, più oggi stai sul difensivo, meno probabilmente gli altri ti crederanno. Nonostante sembra una situazione in cui tu non puoi vincere, il tuo carattere forte è il tuo maggiore alleato.

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le tue emozioni viaggiano così velocemente oggi che gli altri potrebbero perdersele. Certamente la tua abilità di creare stabilità in mezzo al caos è apprezzata da tutti, ma arriva ad un costo personale. Anche se può sembrare che il tuo cuore e la tua testa si stiano sforzando per la dominanza, non c’è alcuna competizione. La cooperazione è necessaria se vuoi massimizzare la trasparenza.

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Non vuoi compromettere il centro dei tuoi valori solo per diventare una figura autoritaria. Nonostante questo stai ancora prendendo in considerazione tutte le tue opzioni oggi. Ricorda che però la scelta più intelligente non arriva sempre dalla logica. Cerca di dedicarti a quelle attività che possano far emergere la tua fantasia e la tua immaginazione, come la yoga o la meditazione.

CANCRO ⭐⭐ TOP: Sembra che il tuo umore cambi velocemente oggi e non riesci a fare niente per fermarlo. Nonostante questo costante flusso emozionale possa sembrarti stancante, realizzi velocemente che è meno stancante di quando tieni i tuoi sentimenti per te stesso. Introdurre gli altri nel tuo “ingranaggio” rende solo le cose più difficili.

LEONE ⭐⭐ TOP: Tutto ciò che è risaputo riguardo al leone oggi non vale, anzi, hai voglia di nasconderti e tenere le tue cose per te. Le tue azioni hanno comunque significato anche se sono eccezionali, quindi non aspettare di fare la tua mossa.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Tutto ciò che fai oggi è per uno scopo futuro. Oggi è come se il tuo cervello e il tuo cuore non comunicassero, aggiungendo la frustrazione originata dalla tua situazione attuale. Fortunatamente, non sei uno che scappa dalle decisioni difficili. La tua capacità di analizzare tutti i fatti è ancora la tua migliore strategia, al momento.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Anziché raccogliere i fatti per fare una scelta ponderata oggi al lavoro, segui il tuo intuito e prendi una decisione in questo modo. Fortunatamente, i tuoi poteri psichici hanno senso ora, mentre i tuoi istinti potrebbero ancora creare incroci difficili nel mondo reale. Non andare contro nessuno, ma alzati in piedi per le tue convinzioni.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei in possesso di un piano segreto ma non lo vuoi rivelare a nessuno per paura di un rifiuto. Comunque, hai bisogno di un’altra persona che sia d’assistenza al tuo piano. Questo però ti mette in una situazione imbarazzante. Cerca di credere fermamente nel tuo sogno. Un giorno, le persone che non ti dettero fiducia racconteranno a tutti come ti hanno conosciuto (Johnny Depp).

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Pensa due volte prima di agire, oggi. Nonostante un comportamento positivo stia dando potere ai tuoi piani, dovresti comunque comunicare agli altri i tuoi piani. Anche se non hai abbastanza tempo per farlo, è importante che tu includa la gente nei tuoi processi.

CAPRICORNO ⭐ TOP: Non ti senti a tuo agio quando un tuo amico intimo o alleato mostra un imbarazzante attaccamento a te. Non ti importa ricevere ammirazione da coloro che ami, ma oggi la dimostrazione d’affetto altrui ti sembra fuori proporzione. Anziché porre una distanza da solo, cerca di spiegare la tua situazione difficile a qualcuno che conosca tutti i soggetti coinvolti. Non spingere nessuno lontano, di proposito.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non ha assolutamente alcun senso sprecare tempo ed energia per spiegare i tuoi piani agli altri. Cerca di lavorare silenzioso dietro alle quinte, oggi, finché non hai finito i tuoi compiti. Anziché preoccuparti di cosa possano pensare gli altri, cerca di massimizzare la tua concentrazione. In questo modo alla fine sarai giudicato per le tue azioni, non per le tue promesse.

PESCI ⭐⭐ TOP: A volte i tuoi sogni noiosi sono il motivo della tua immaginazione colorita. Comunque, è più probabile che i tuoi problemi nelle relazioni creino ansia che a sua volta produce immaginazione, spingendo il tuo subconscio nelle azioni. Non puoi, in ogni caso, cercare di evitare il tuo destino.