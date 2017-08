Un’analisi dei look più suggestivi del Met Gala 2017, la serata più cool di New York quest’anno a tema Rei Kawakubo: Art In Between.

Ogni anno, la serata più trendy di New York. Fa a gara con la notte degli Oscar: sempre con il tappeto rosso e con i divi del cinema che sfoggiano look stravaganti e da sogno. È il Met Gala, presieduto da Anna Wintour e da una serie di “madrine” e “padrini” scelti apposta per la serata. Quest’anno, Katy Perry, Pharrel Williams, Giselle Bundchen e Tom Brady sono gli ospiti d’eccezione. Non resta che vedere la parte più cliccata dell’evento, ovvero i look più suggestivi del Met Gala 2017.

Ecco gli outfit più commentati.

Sul web non si fa altro che parlare di lei, Rihanna. Il Met Gala è da sempre la sua vetrina d’esposizione. Ogni volta sa stupire il mondo intero con i suoi look azzeccati e in linea con il tema corrente. Così, anche quest’anno. Si presenta con un abito patchwork 3d della collezione autunno inverno 2016 di Rei Kawakubo. Sembra un’enorme bouquet di fiori, ma è davvero incantevole.

Blake Lively si presenta sul tappeto rosso con uno degli abiti che hanno meravigliato di più. È bellissimo, fine ed elegante proprio come lei è solita indossarne. Si tratta di un Atelier Versace dorato a sirena, che termina con un mucchio di piume blu.

Chi meglio di Cara Delevigne potrebbe rappresentare a pieno il tema “Art In-Between”? È comparsa con uno splendido completo di Chanel con cintura in vita, cranio rasato e tinteggiato di argento. Sembrava una perfetta aliena-angelo scesa sulla terra. Una Cyborg-Lady.

Che dire poi della madrina della serata, di Katy Perry. Con un abito firmato Maison Margiela e creato apposta per lei da niente meno che John Galliano. Velato, rosso, orientaleggiante. Lei è più sullo stile “diavolessa”.

Uno dei look più suggestivi del Met Gala 2017 è sicuramente quello di Kendall Jenner, top-model di fama mondiale. Il suo abito è un gioco di maglie metalliche e trasparenze, che la fanno apparire semi-nuda su uno dei tappeti rossi più famosi di sempre. Il vestito, firmato La Perla.