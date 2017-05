Oroscopo del Giorno Mercoledì 3 maggio.

Volete scoprire come sarà la vostra giornata? Leggete l’Oroscopo del Giorno Mercoledì 3 Maggio e attenti alle stelle!

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: È ora di andare al lavoro e porre le tue idee in azione. Se hai già un piano concreto in mente, allora non esitare a eseguirlo oggi. Però ricordati di applicare delle modifiche alla tua strategia ogni qual volta la situazione potrebbe subire dei cambiamenti. La tua flessibilità verrà premiata.

TORO ⭐⭐⭐ TOP: È davvero complicato separare la realtà dalle bugie, dato che le verità di ieri sono le fantasie di oggi. Ciò nonostante, parlare dei tuoi desideri ti apre le porte ad una grande vastità di esperienze. Ti sentirai inoltre spinto a svelare gli aspetti segreti dei tuoi sentimenti e a considerare i tuoi problemi.

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Il tuo universo sociale potrebbe riprendersi solo ora dopo uno sbarramento alle informazioni, che ha alterato la lente attraverso la quale guardi il mondo. Il tuo ottimismo non è così accecante da non permetterti di vedere cosa c’è attorno e davanti a te. Non pretendere troppo o troppo poco dai tuoi amici perché hai di paura di cosa potrebbe succedere oggi.

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Nonostante nelle ultime settimane ci sia stata una strana tensione al lavoro, oggi dovrebbe esserci un momento in cui tutti i pezzi si combinano perfettamente. Tutto ciò che impari oggi è solo una parte di una storia ancora in corso. Cerca di evitare di saltare a conclusioni affrettate quando i dati sono ancora in movimento.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti aver temporaneamente messo sugli scaffali grandi piani per il miglioramento personale, ma ora è il momento di prenderli e realizzarli. Prima, infatti, eri troppo impegnato per poter portare avanti degli obiettivi a lungo termine. Il tempo di aspettare è finito, ma prima di procedere con la prossima fase della tua vita, controlla i piani un’ultima volta.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Sei conosciuto per il tuo carattere avventato, ma oggi sorprenderai tutti. La logica potrebbe giocare a favore delle tue emozioni, mentre rincorri intensi sentimenti che sono spesso ben nascosti nelle tenebre. Un comportamento distaccato risulta arido e non interessante, quando ci sono problemi più succosi da scoprire.

BILANCIA ⭐⭐ TOP: Potresti non essere capace di credere a ciò che esce dalla bocca delle persone, oggi. Onestamente, sembra che non pensino prima di parlare. Nonostante questo potrebbe creare situazioni imbarazzanti, è sicuramente meglio rispetto a quelle in cui nessuno dice niente. Un pensiero può essere modificato solo quando viene esplicitato.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non sei interessato a censurare il tuo pensiero tagliente che è stato creato dalla tua immaginazione. È esilarante, la tua immaginazione è un flusso continuo e senza fine. Ciò nonostante, gli altri hanno comunque il potere di agire da catalizzatori nella tua vita.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Una svolta nella tua comunicazione potrebbe essere più dimostrativa che produttiva. Ti verrà infatti naturale dire la tua verità, anche se può essere una irrilevante. Considera, però, che sei sempre una persona su otto bilioni, e che puoi comunque fare molto in un colpo solo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sai equilibrare perfettamente le forze opposte all’interno della tua vita. Sai agire legalmente e prevedere i risultati conseguenti alle tue scelte. Ciò nonostante, ora sei pronto a liberarti dalle interazioni professionali e personali, così da focalizzarti maggiormente sul tuo cammino spirituale. Non confondere l’ego con l’intuito, però.

ACQUARIO ⭐ TOP: Ti chiedi come sia possibile che tutti siano certi delle loro scelte mentre tu stai ancora vagando per lo spazio. Infatti, c’è così tanto rumore ora che non puoi nemmeno sentirti pensare. Dimostra di essere calmo e di saper attaccare la spina nelle conversazioni superflue o inutili.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Ti chiedi quali credenze che avevi personalmente fossero così importanti da non essere negoziabili. Una conversazione particolare si porrà in una tematica sensitiva, obbligandoti a rivalutare le tue priorità. Precisamente, dovresti riconsiderare il tuo rapporto con i soldi. Potrebbe cambiarti le settimane a venire, se non l’immediato.