Oroscopo del Giorno Giovedì 4 Maggio

Volete scoprire come sarà la vostra giornata? Leggete l’Oroscopo del Giorno Giovedì 4 Maggio e occhio alle stelle!

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua energia, oggi, è incontenibile. Ti sembra di ricevere segnali che dicono di andare ovunque guardi. Ma la realtà non è così gentile come credi. Il tuo modo di affrontare le cose in maniera diretta non è d’aiuto, e la resistenza che incontri è la tua stessa creazione. Ti sorprenderai a vedere quante cose sono a tuo favore quando ti rilassi.

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Hai un sacco di cose per la testa, ma preferisci mantenere i tuoi pensieri per te. Non è che non sei sicuro di te stesso, anzi. Sei talmente certo che non hai spazio per nessun altro. Il punto è che devi cercare di ascoltare anche gli altri, e non pretendere solo di aver ragione.

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Sembra che tu abbia molte cose da fare, e che i tuoi amici giudichino il modo in cui usi il tuo tempo. Loro dovrebbero semplicemente ricordarti che avere così tante cose da fare significa che non hai abbastanza tempo per concentrarti bene su una singola attività. Dal tuo punto di vista, sembra che ti stiano giudicando perché non fai molto. Non agitarti!

CANCRO ⭐⭐ TOP: Ti senti come se la tua vita privata fosse troppo pubblica. Potrebbero chiederti di parlare in pubblico, o apparire su uno schermo, quando in realtà speravi soltanto di lavorare in un luogo sicuro. Ricordati che sei ancora in possesso di ciò che tieni per te o di ciò che mostri agli altri.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Sembra che non importi quanto ti impegni in un’impresa, perché ci saranno sempre degli ostacoli. Vuoi mantenere in piedi il tuo progetto, ma sembra che vada veloce come un fulmine. Non vedere le circostanze esterne come impedimenti, ma come stimoli.

VERGINE ⭐⭐ TOP: Non vuoi che la gente noti la tua natura lunatica, quindi vorresti parlare in un modo normale per dissimulare. Il tuo atteggiamento risulta, però, forzato e pare che tu stia nascondendo qualcosa. Facendo così potresti inciampare in conflitti. Ti conviene di più esprimere i tuoi sentimenti quando li provi.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Potresti avere delle emozioni intense con te stesso, perso nell’intrigo di quei dettagli che non importano. Ciò nonostante, qualcosa ti spinge a sciogliere quei finissimi nodi all’interno dei piani che non funzioneranno mai. Fortunatamente, puoi aiutarti fissando le priorità all’inizio della giornata.

SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Andare d’accordo con i tuoi amici potrebbe rappresentare un vero sforzo, oggi, dato che non hai voglia di tollerare le inconsistenza altrui. Comunque, la tua mancanza di flessibilità deriva dalla tua autocritica, ed è meno stressante giudicare gli altri anziché te stesso. Ovviamente, non devi compromettere gli alti standard della tua professione o delle tue relazioni.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai più che voglia di riparare i tuoi istinti creativi. Ma nonostante tu possa essere colpito/a da un’idea fulminante riguardo ad un progetto corrente, è duro seguire un idea del genere e lasciar perdere tutto quello che era stato fissato in precedenza. Ciò nonostante, la tua passione vale un tentativo.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP: I tuoi colleghi sembrano al limite, oggi, come se avessero perso la pazienza con te. Anche tu ti spazientisci facilmente e fai loro notare il tuo disappunto. Facendo così, però, ti muovi su un territorio pericoloso. Rappresenta più una sfida sapersi comportare, e accordarsi con i propri sentimenti.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Pensi di poter fissare i tuoi impegni lungo la tua giornata. Sfortunatamente, c’è un grande prezzo da pagare se ti lamenti ora ed è meglio che tu fissi una tabella e la segua. Ti conviene anche iniziare presto in modo tale da ottenere più benefici possibili. Modifica i tuoi metodi ma non compromettere i tuoi scopi.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Un amico o il tuo partner potrebbe sorprenderti oggi con delle critiche. Nonostante non ti aspetti questo genere di feedback, rimani aperto e cerca di imparare il più possibile. Anziché vederla come una pugnalata, cerca di comprendere dove potresti migliorare.