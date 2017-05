Nuova linea di Italia Independent si ispira alle forme della Fiat 500

Lapo Elkann crea la nuova linea di Italia Independent, di cui è fondatore, ispirandosi alla macchina che adora: la Fiat 500.

“Non è un mistero per nessuno che la 500 è e rimane la macchina del mio cuore. Forse l’oggetto da cui in tutti questi anni da creativo e designer non mi sono mai separato. È per me una love story, oltre che per il mondo una love icon.”. Queste sono le parole di Lapo Elkann in occasione del 60esimo compleanno di Fiat 500 e dell’uscita della nuova linea di Italia Independent.

Infatti, i nuovi occhiali di Italia Independent sono stati pensati per omaggiare la macchina che rappresenta l’orgoglio italiano. La stessa che per gli altri è un’icona mondiale. Un oggetto cult che non passerà mai di moda.

Il design dell’occhiale richiama in toto la Fiat 500. Dalla forma tondeggiante, un po’ neo-retrò come l’automobile. Le linee della montatura sono pulite e ad esse i designer hanno dato parecchia attenzione. I dettagli metallici del ponte e delle lenti si sposano benissimo con lo stile classico e minimalista.

Si presentano in due diverse versioni bicolori, che richiamano lo stile dell’automobile italiana per antonomasia. Rosso e antracite e panna e magenta. Questi, contribuiscono a conferire agli occhiali un look elegante ma anche casual. Dinamico e sportivo. È un modello adatto a qualsiasi tipo di persona e a qualsiasi tipo di situazione, proprio come la 500!

Lapo Elkann ha sempre collaborato con Fiat 500, quasi a dimostrare il suo amore incondizionato per uno degli oggetti di design che hanno fatto/continuano a fare la storia italiana. Negli scorsi anni lo abbiamo visto, in diverse occasioni, prendere parte ad attività che richiedessero la presenza dell’automobile. Sicuramente, non poteva mancare alla celebrazione dei 60 anni del suo idolo, e di fatti si è presentato con un bellissimo regalo che lo omaggia: la nuova linea di Italia Indipendent.