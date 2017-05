Oroscopo del Giorno Venerdì 5 Maggio

Volete scoprire come sarà la vostra giornata? Leggete l’Oroscopo del Giorno Venerdì 5 Maggio e occhio alle stelle!

ARIETE ⭐ TOP: Mantenere una pace sostenuta può essere un obiettivo sfuggente se ti impegni molto un minuto e non abbastanza quello successivo. Potresti trovare la tua routine per poi perderla subito dopo quando qualcuno ti affida qualche responsabilità in più. Purtroppo, non riuscirai ad andare molto a fondo se continuerai a far definire i tuoi limiti agli altri.

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Sei talmente bravo/a ad esprimerti, oggi, che tutti si metteranno ad ascoltare la tua saggezza. Purtroppo non sei altrettanto capace di non cadere nella trappola tra te e la verità. Cerca di esplorare il mondo al di là dei tuoi limiti.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei capace di dare il meglio di te quando hai determinate limitazioni. Potresti iniziare la tua giornata con il ciel sereno e belle speranze, ma ti dovrai ricredere quando porterai le tue aspettative troppo in là. Fortunatamente sei capace di tenere a freno le tue fantasie quando ti concentri sulla mondanità.

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo lato pratico ti salva dall’andare oltre la cima emozionale, oggi. È naturale porre maggior energia nel tuo mondo sociale quando sei così sicuro/a del tuo pensiero. Ti sembra comunque imbarazzante condividerlo con chi ti sta attorno. La tua comunicazione è solida.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Pensi che l’esagerazione viaggi a tuo favore, oggi, specialmente quando riesci a renderti migliore agli occhi del tuo capo. Sfortunatamente, portare fatti reali a tuo vantaggio non funziona sulla lunga durata, perché la realtà ha questa tendenza a tornare indietro nelle tue storie.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei un bastione di sensibilità oggi, e le tue opinioni personali e professionali sono giustissime. Fortunatamente, non hai la necessità di combattere per lo spazio aereo. La tua voce ha già conquistato spazio nel cuore e nella mente degli altri, e sono felici di supportarti una volta che inizi a condividere le tue idee. Ricordati che sei in competizione solo con te stesso.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai una mappa segreta che porta al successo. Non hai però intenzione di condividerla con nessun altro fino a quando non ci saranno più tensioni. Ovviamente, condurre una vita a cappa e spada è davvero eccitante, ma ha comunque la sua dose di complicazioni. Cerca di dimostrare la tua competenza ponendo scopi realistici e facendo diventare realtà i tuoi sogni.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: La gente nella tua vita tende ad avere un punto di vista così radicale da pensare che stai perdendo tempo. Un altro giorno avresti preso in considerazione le critiche, ma la tua confidenza di oggi non permette alla negatività altrui di metterti i piedi in testa. Cerca solo di essere ragionevole più che puoi, senza sopravvalutare le tue idee. Prenditi del tempo per riflettere, è la strategia giusta per il successo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi vuoi solo concentrarti sul tuo lavoro e non essere distratto da niente. Ti vedrai apparire davanti agli occhi possibilità che sembrano buone, ma solo in superficie. Fortunatamente la tua determinazione ti porterà i risultati che speri.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei un campione quando si tratta di fissare degli obiettivi, un piano e seguirli. Fortunatamente, il cosmo sta congiurando un po’ per aiutarti lungo il tuo percorso. Cerca di evitare di perdere le energie in cose futili, la semplicità è la chiave del tuo successo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Ti piace l’idea di essere talmente libero/a da poter dire di sì a chiunque ti chieda di fare qualcosa di eccitante. Purtroppo però non puoi dire di sì a tutto, altrimenti non ti rimarrebbe lo spazio o l’energia per portare a termine ciascuna attività. Devi per forza fissare delle priorità ed eliminare tutto ciò che ne risulta estraneo.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei nella fase del risveglio da un sogno e stai cercando di mettere a fuoco le tue visioni nel mondo reale. Oggi, questa cosa ti sembra naturale e facilissima, a discapito degli altri giorni. Comincia a farci l’abitudine: c’è molto lavoro da fare e prima cominci, prima finisci.