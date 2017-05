Gedebe, un raffinato brand di lusso

Il marchio Gedebe è di proprietà e fondazione di Giuseppe Dalla Badia, è recente ma dà già molte soddisfazioni.

Il napoletano (ma romano d’adozione) Giuseppe Dalla Badia ha fondato Gedebe nel 2010. È un marchio che nasce producendo ricami sulle polsiere, per poi sfondare con scarpe e borse che oggi sono apprezzatissime. Ha vestito donne celebri come Chiara Ferragni, Olivia Palermo, Laura Pausini ed Alessia Marcuzzi.

Il suo stile si rivolge a tutte le donne moderne e raffinate che adorano giocare con i loro outfit. Si tratta di accessori grintosi, brillanti e vivaci, ma pur sempre lussuosi. Secondo il fondatore, Gedebe non mira alle donne barocche e “pompose”, come potrebbe sembrare. Lui vede i suoi oggetti come dettagli allegri su elementi classici e raffinati.

Il suo punto forte è sicuramente l’alta artigianalità italiana. I prodotti che crea sono realizzati a partire da tecniche di lavorazioni artigianali, interamente all’italiana, e curati nel dettaglio. Sono sicuramente da introdurre nel vasto campo che è il Made in Italy, diventando oggetti rivolti ad un’élite di pochi intenditori.

L’abilità di questo designer è quella di trovare il giusto bilanciamento tra colori, pietre e ricami. Solo così ne uscirà un prodotto finito raffinato ed elegante. Le linee sono classiche, rigorose. Sono poi i dettagli che impreziosiscono e fanno brillare il tutto.

Le sue idee non si rivolgono solo ad outfit o a look serali. Gli accessori Gedebe possono essere sfoggiati di giorno come di notte, ed un paio di scarpe che possono sembrare da sera possono invece anche essere sdrammatizzate con un look da giorno. Questa è l’idea di moda che piace a Giuseppe Dalla Badia: una moda con cui si possa giocare.

Le creazioni si possono comprare in tutta Europa, e in Asia e nei Paesi Arabi. Il sogno del fashion designer in questione è quello di raggiungere anche gli Stati Uniti, partendo dai department stores di New York.