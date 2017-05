Oroscopo del Giorno Sabato 6 Maggio.

ARIETE ⭐⭐ TOP: Cerchi di nascondere il fatto che non hai più pazienza, ma più in fondo nascondi la tua frustrazione più diventi instabile. Inoltre, pensi che far sapere agli altri cosa stai pensando ora possa un giorno alleviare ogni tensione interpersonale. Sfortunatamente, giocare le tue carte quando sei arrabbiato non è una buona idea.

TORO ⭐⭐ TOP: La tua capacità di mantenere la calma è una benedizione, ma oggi potrebbe mettersi in mezzo alla strada per il tuo successo. Qualcosa potrebbe darti fastidio, oggi, ma la tua zavorra emozionale potrebbe mantenerti in equilibrio in qualsiasi tempesta. Fingere che sia tutto sotto controllo non è la mossa migliore, anche se può evitare che qualche cima frani.

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Sei come una moderna Mary Poppins, oggi, in grado di volare tra le nuvole. Potresti cercare di imparare giocando, lasciare che il bambino dentro di te corra e scopra il mondo. Infatti, per certi aspetti, sei rimasto indietro e sembra impossibile apprendere qualcosa di nuovo.

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei stato sbattuto fuori dal tuo nido, oggi, ma sei comunque pronto per l’esperienza. Sei una di quelle persone che tende ad avvinghiarsi ai posti famigliari e alle persone del passato. Ciò nonostante hai voglia di lanciare via il tuo bagaglio emozionale e partire alla volta dell’ignoto. Goditi l’adrenalina e vai ovunque tu ti senta vivo.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Sei come un’ape che ronza intorno alla tua famiglia e amici. Non ti va di fermarti, vuoi cercare di scoprire tutte le varietà di persone che ti circondano. Potresti comunque finire esausto/a prima di scoprire quello che cerchi. Potresti evolverti in modi più profondi di quelli che pensi, quindi datti di tempo di metabolizzare.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Non ti piace essere spinto al limite perché hai paura di perdere la tua freschezza quando rimani senza umorismo. Ciò nonostante, sei capace di mordere più di ciò che riesci a masticare, oggi. Diventerai più innamorato del futuro che del momento presente. Vuoi provare tutto ma forse stai correndo troppo veloce. Se ti trovi in estasi, ricordati che non durerà.

BILANCIA ⭐⭐ TOP: La tu vita in questo momento sembra essere un test che mette in luce se sei capace di mantenere uno stato lucido mentre affronti i problemi mondani. Tutti sembrano andare veloce nella realtà, mentre tu, nella tua fermezza, mantieni il tuo spazio al centro del cosmo. Ricordati che ogni momento conta.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Sei indeciso/a tra due contraddittori approcci alla vita. Da una parte, vuoi mettere tutte le tue uova in un paniere sociale per dimenticarti di tutti i tuoi problemi. Dall’altra parte, vorresti voltare le spalle a tutti i tuoi problemi emozionali per poterti concentrare sulle personali domande spirituali. Non sottovalutare il tuo potere, puoi fare tutto ciò che vuoi.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Potrebbe sembrarti di vivere in un video, oggi, dato che l’intensità del tuo mondo vola su un altro livello. Sei comunque affascinato dalla sequenza di eventi sorprendenti. Sei più contento/a che schiacciato/a. Anche se non sei sicuro/a sei pronto/a per la prossima fase. Non lasciare, in ogni caso, che la tua fede nel potere della comunicazione esiti per nemmeno un momento. È la gente che incontri per strada che ti aiuta ad apprezzare il viaggio.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Vedi problemi ovunque guardi, ma non sei capace di arrenderti solo perché ami la semplicità. Sei consapevole che i cambiamenti sociali portano a trasformazioni personali. Potresti comunque cercare di resistere a tali cambiamenti, anche se gli allarmi suonano.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: La gente oggi impazzirà quando le cose accadranno senza motivo. L’arrivo improvviso di cambiamento ti esalterà perché ti sentirai libero/a quando la tensione scomparirà. Lasciar perdere il passato, però, non sarà così semplice come credi.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Non sei per nulla dispiaciuto di aver scelto due cammini personali da seguire. Gli altri non ti capiranno, ma cercare di spiegargli le tue mosse non è un buon modo di usare la tua energia. È meglio continuare a lavorare per ciò che vuoi nel tuo futuro.