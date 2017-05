Oroscopo del Giorno Lunedì 8 Maggio.

Volete sapere in anticipo come inizierà la vostra settimana? Scopritelo con Oroscopo del Giorno Lunedì 8 Maggio e fate attenzione alle stelle!

ARIETE ⭐⭐ TOP: Le tue forze sono invase da forze opposte, oggi. Una parte dell’equazione è simboleggiata da un ospite grazioso, mentre l’altra da un adolescente ribelle. Quando ti trovi esattamente a metà, non puoi rilassarti. Qualcosa potrebbe allentare la tensione, ma non sai cosa. Questa danza continuerà fino a quando rimarrai attaccato/a ad una o all’altra cosa.

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Vuoi essere lasciato/a solo/a, oggi, per completare i tuoi compiti. Sfortunatamente, gli altri potrebbero avere altre idee riguardo alla tua agenda, e pensare che le tue priorità siano deformate. I problemi inizieranno se ci sarà un confronto. Ma c’è un modo intelligente per risolvere questo problema: non interessarti di nessuno, e mettiti a lavorare sodo.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potresti essere in un mood giocoso, riluttante a prendere qualsiasi cosa troppo seriamente. Potresti inciampare in brutti commenti e giudizi di coloro che pensano che non stai lavorando come si deve. Probabilmente, sono invidiosi del fatto che sai goderti la vita. Del resto, le persone hanno successo solo quando si divertono a fare ciò che fanno.

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Il tuo approccio obiettivo nel risolvere i problemi spinge i tuo colleghi a chiederti consiglio quando si trovano in situazioni difficili. Fortunatamente, sei un abile ascoltatore e la tua sensibilità aiuta le persone ad aprirsi ancora di più. Anche se hai le spalle larghe, non hai una risposta per tutti.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Sei un giudice perfetto, perché la tua obiettività ti permette di vedere sempre i due lati della medaglia. Ciò nonostante, i tuoi problemi inconsci potrebbero rivelarsi anche se tu sei sicuro che non ci siano. Cerca di riconoscere i tuoi pregiudizi, distruggerli per crescere personalmente.

VERGINE ⭐⭐ TOP: I tuoi possedimenti materiali ti spingeranno giù, oggi, soprattutto se hai obblighi finanziari da rispettare. Ma la tua ossessione con il mondo materiale non dovrebbe essere condivisa con gli altri. Infatti, i tuoi amici ed i tuoi cari potrebbero rimanere confusi dal tuo attaccamento a qualcosa che non è importante per loro.

BILANCIA ⭐⭐ TOP: Tenere i tuoi sentimenti solo per te è abbastanza problematico, oggi, perché vorresti condividerli con i tuoi amici e colleghi. Ciò nonostante, esprimere la tua vulnerabilità potrebbe non essere la cosa più intelligente da fare, dato che gli altri potrebbero giudicarti frettolosamente per aver detto la verità. Non sei costretto a rispondere a tutto ciò che senti.

SCORPIONE ⭐⭐ TOP: Puoi vedere la saggezza nel condividere la tua doppia prospettiva se vuoi dire a qualcuno dei tuoi sentimenti più profondi e bui. Ciò nonostante, potrebbe richiederti un po’ di sforzo provare che la tua apertura vale il rischio. Solitamente, la comunicazione è il modo migliore di alleviare la tensione, ma oggi potrebbe riprodurre l’esatto opposto.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi sei pronto a spronare i tuoi amici, anziché condividere i tuoi momenti di assenza di respiro. Ma c’è un prezzo da pagare per muovere l’attenzione da uno coloro che sono intorno a te. È meraviglioso essere altruisti, e desiderare di aiutare chiunque altro, ma se non vivi i tuoi sogni non avrai mai la possibilità di realizzarli. Se vivi i tuoi sogni, ispiri chi ti sta intorno a fare lo stesso.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua natura ambiziosa ti aiuterà molto, oggi. Puoi camminare in una situazione complicata, assettare le complicazioni e creare un piano di azione. Possiedi un alto livello di accuratezza quando devi fare qualcosa nel momento giusto. Nono scusarti per aver seguito il tuo intuito.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Hai voglia di indipendenza, ma questo desiderio è legato alla tua necessità di fatti. Arrivare alla verità delle situazioni richiede grande sforzo, ma appena trovi un briciolo di realtà sai che il gioco vale la candela. La tua integrità di farà scegliere in base ai tuoi valori, e non al tuo guadagno personale.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non sei convinto che il mondo fuori sia effettivamente quello che vedi. Infatti, la maggior parte delle tradizioni spirituali affermano che la realtà è nascosta dall’illusione di un mondo tridimensionale. Ciò nonostante, sei trascinato in un conflitto emozionale che sembra così reale che ti dimentichi della verità metafisica che conosci così bene. Fortunatamente, riesci a tirarti fuori da questa negatività.