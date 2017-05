I migliori profumi dell’anno: Premio Accademia del Profumo

Un premio speciale se lo aggiudica anche N°5 L’Eau Chanel, una rivisitazione dell’iconico profumo degli anni Venti. Il naso di Chanel, Olivier Polge, si aggiudica il riconoscimento come miglior risultato di vendita a sei mesi del lancio nel mercato italiano . Egli ha saputo infatti rivitalizzare un classico, rendendolo già fresco ed arioso. L’ispirazione? Gli odori indimenticabili delle città italiane, come Roma e Catania.

Milano – Museo della Permanente. È qui che si è ottenuta la cerimonia della 28esima edizione del Premio Accademia del Profumo 2017. Sono stati eletti i migliori profumi dell’anno, scelti dai voti dei consumatori attraverso l’App di Facebook o quella dell’evento. In 100.000 hanno votato per le migliori fragranze e per altre cinque categorie.