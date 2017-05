Oroarezzo: la fiera dell’oreficeria dal 6 al 9 Maggio

Oreficeria Made in Italy ha un nome e questo è Oroarezzo. La 38esima edizione della fiera internazionale dedicata ad argenteria e gioielleria vi sta aspettando.

Arezzo– dal 6 al 9 Maggio la 38esima edizione di Oroarezzo. Si tratta di una delle fiere internazionali dell’oreficeria più importanti. Conta 700 aziende italiane, eccellenze produttive dei poli orafi d’ Italia e 20.000 operatori provenienti da 82 paesi del mondo.

È una fiera dedicata solo agli operatori professionali, ovvero a importatori o esportatori, grossisti, negozianti e dettaglianti. Ogni anno vengono esposte novità e presentate a tutti gli esperti del settore. Anche quest’anno, ci saranno più di 500 top buyers provenienti da tutto il mondo (soprattutto dalle principali aree di sbocco della produzione Made in Italy).

Non può mancare, in questa 38esima edizione, l’attesissimo Concorso Première. Qui vengono premiati i migliori gioielli dell’anno, votati da una giuria ovviamente composta da esperti dell’oreficeria italiana, della moda e della comunicazione. Coloro che saranno votati come miglior gioielli, verranno poi esposti in spazi dedicati per tutto l’anno (mostre, gallerie, fiere, esibizioni).

Quest’anno, le categorie di premio scelte dalla giuria erano le seguenti. Invenzione Creativa e “Fatto ad Arte”; Innovazione nella Tradizione, Gioielli della Fantasia, Gioiello Scultura.

Per il terzo anno di fila sarò presente l’iniziativa del Meeting Club, ovvero il luogo dove poter rendere proficui i contatti con i buyers stranieri. Oroarezzo si definisce molto attento ai contatti interpersonali ed al business, ecco perché vanta così tante occasioni per mettersi in mostra o in contatto.

Oroarezzo è una fiera che sicuramente mette in luce una delle varie punte di diamante del Made in Italy. L’oreficeria italiana segue un’antichissima tradizione, soprattutto quella Etrusca, invidiata da tutto il mondo. Made in Italy non significa solo eleganza e raffinatezza, ma anche ottima qualità delle materie prime e della lavorazione artigianale. Non sono qualità scontate, al giorno d’oggi.