Oroscopo del Giorno Martedì 9 Maggio

Volete sapere in anticipo come sarà la vostra giornata? Scopritelo con Oroscopo del Giorno Martedì 9 Maggio e occhio alle stelle!

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Sei al top della tua carriera, ma non è abbastanza per te. Sei in contatto con una profonda e potente forza che ti sta spingendo lungo la tua carriera o che ti sta portando più riconoscenza dalla tua comunità. Sei sul punto di una svolta, anche se non sai cosa c’è dall’altra parte. Fai la tua mossa solo quando ti senti di poterla fare.

TORO ⭐⭐⭐ TOP: I tuoi pensieri corrono veloce come la luce oggi, ma tu sembri calmo/a e contenuto/a. Sfortunatamente cercare di unire queste energie divergenti potrebbe portarti solo a frustrazione. Ironicamente, il tuo stress si dissolverà quando capirai che non dovrai risolvere il tuo dilemma. Puoi comportarti come se niente stesse accadendo.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Puoi accontentare gli altri prendendo parte ad un dialogo con botta e risposta molto acidi. Sei preso solo a metà, mentre l’altra metà di te sta cercando di cogliere i misteri dell’universo. Sei preso in una moltitudine di idee che offrono altrettante prospettive. Non vuoi condividerle con nessuno, perché portare qualcuno con te potrebbe distrarti.

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sorprenderai tutti con le tue idee, oggi, perché sono differenti da ciò che ognuno si aspetta. Dovresti infatti ricercare la fonte di questa creatività mentale. Ed effettivamente, la tua mente necessita di esternare queste idee altrimenti impazzirà. Stare in mezzo agli altri ti aiuterà.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua propensione per i dettagli è sorpassata dalla tua determinazione incontrollabile. Che sia a casa o in ufficio, non ti accontenti di fare le cose giusto per farle. Vuoi meravigliare la tua audience con una performance che prende il controllo e che li faccia tutti sussultare. Puoi farlo solo se hai intenzioni onorevoli che danno vantaggio a tutti quanti.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Tutti coloro che nascono sotto il segno della vergine sono in grado di dividere la propria concentrazione per occuparsi di ogni minimo dettaglio. Oggi, però, sarebbe meglio per te lasciar perdere ogni dettaglio. Spesso, le piccole cose si preparano meglio da sole.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Le esperienze più importanti della tua vita sfidano la comunicazione; c’è infatti un fiume di energia sotterraneo che sfinisce la mente e la vista. Fortunatamente, puoi navigare in questo immaginario ma non irreale flusso di coscienza, anche se non puoi condividere la tua esperienza con nessuno. Fortunatamente, hai molto altro da dire a coloro che ti stanno vicino.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei nel tuo proprio elemento, oggi, perché tutti gli altri sembrano immersi nelle emozioni. Solitamente le persone si spaventano in questi casi, ma oggi guadagnano più fiducia in se stessi se entrano in contatto con te. Fortunatamente, non sei straniero/a alle emozioni e riesci a mettere i tuoi amici a proprio agio.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sembra come se avessi subito un cambio di personalità ma sulla superficie niente fosse cambiato. Il tuo cuore è felice. e parla con chiara voce. Fortunatamente, stai ascoltando e sei pronto/a ad agire. Ma prima di intraprendere qualsiasi mossa, riconsidera il tuo piano e cerca di capire se è pratico abbastanza.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Nonostante tu sia sempre pronto/a a prendere impegni, non c’è niente che ti fermerà oggi dopo averlo fatto. Nessuno dovrebbe quindi prendersela sul personale dato che sei impegnato in una singola missione che ti porterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Sfortunatamente potresti ferire qualcuno correndo verso la tua personale vittoria.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: I tuoi amici e i tuoi soci potrebbero rimanere delusi se scoprissero che possono cambiare il tuo punto di vista sulle cose. Tu conosci i tuoi limiti e le tue volontà. Dunque, potresti essere così bravo a nascondere ciò che ti rende vulnerabile, e nessuno potrebbe mai realizzare che c’è di più rispetto a ciò che si vede.

PESCI ⭐⭐ TOP: Oggi non hai voglia di sprecare parole, ma non rimarrai in silenzio fino a quando non avrai pulito l’aria dai sentimenti inespressi. Forse, la tua agenda si scontrerà con quella dei tuoi colleghi, ma non hai voglia di seppellire i tuoi desideri. Ciò nonostante, è cruciale scegliere la giusta battaglia.