Massimiliano Mastrangelo: il più giovane direttore creativo al mondo

A soli 16 anni Massimiliano Mastrangelo ha dato vita ad un brand di lusso di nome Lisianthius, realizzando il suo sogno.

Massimiliano Mastrangelo, classe 2000, è un ragazzo fuori dal normale. A soli 16 anni si distingue dai suoi coetanei, sia per il modo di vestire che per il modo di pensare. Lo descrivono come vispo, intelligente e molto ambizioso. Non per niente ha dato vita ad un brand, il Lisianthius, e ad un’incredibile collezione di borse.

La sua musa ispiratrice è Kelly Rutherford, una delle protagoniste di quella serie tv che ha coinvolto tutti i teenager della sua generazione: Gossip Girl. In suo onore crea una borsa, la Miss Rutherford. L’attrice americana diventa così sua amica e sponsor ufficiale, desiderosa di appoggiare l’incredibile talento di un ragazzo così giovane.

Kelly Rutherford è l’espressione dello stile minimal-chic. È cioè una donna di un’eleganza quasi all’antica, raffinata, di lusso. La sua borsa non poteva che riflettere questa sua caratteristica. Si tratta di una clutch essenzialissima, che mixa il pitone ad altri tessuti pregiati, come i vitelli. In occasione del suo lancio sul mercato, l’attrice statunitense ha volato fino a Roma a sostegno del giovane designer.

Oltre alla già citata Miss Rutherford, Massimiliano Mastrangelo ha creato anche la Mini Rorò dedicata alla sua mamma. Inoltre, ha dato vita anche a La Contrasto. Tutte queste borse sono oggi esposte in Via Margutta, a Roma.

Si tratta di borse di puro Made in Italy, dunque lussuose e di altissima qualità. Ogni fase della lavorazione è seguita personalmente dal giovane Massimiliano, che la predilige al dettaglio e con materie prime pregiate. Non per niente, ogni borsa è realizzata a mano con pelli esotiche di vitello e rispetta appieno i canoni dell’artigianalità italiana.

Massimiliano Mastrangelo ha dato vita ad un marchio italiano dinamico e poliedrico, proprio in linea con la sua personalità. A 16 anni è il direttore creativo più giovane del mondo, ed è già in grado di dire di aver realizzato il suo sogno.