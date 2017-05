I cocktail più costosi del mondo: il lusso in un bicchiere

Un Diamante è per sempre Martini è il terzo tra i cocktail più costosi del mondo. Si può bere a New York, ed è un vodka martini servito in un bicchiere che sul fondo porta un anello di fidanzamento disegnato dallo stesso barman. È necessario, però, richiederlo almeno 73 ore prima. Il costo? 10.000 dollari .

Sareste disposti a pagare dai 4000 ai 18000 dollari per uno tra i cocktail più costosi del mondo? Beh, c’è chi lo fa. Da Londra a New York, Da Melbourne a Mosca, le bevande alcoliche di lusso sono rinomate e desiderate, diventando vere e proprie icone del “bere bene”.