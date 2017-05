Testa SpA è la camiceria d’alta gamma in Italia.

I tessuti per camiceria più pregiati e prestigiosi in Italia sono quelli prodotti da Testa SpA.

Si chiama Testa SpA ed ha sede a Romentino (NO) l’azienda di camiceria più preziosa del Made in Italy. È conosciuta anche in tutto il resto del mondo, con più di 90 paesi in cui è presente. Produce camicie di ottima qualità a partire da tessuti lussuosissimi.

Ogni anno vengono ideati 600 progetti declinabili in 3000 varianti, a seconda dei clienti e del mercato. Si tratta di prodotti sportivi e formali, tutti artigianalmente ideati e realizzati. Sì, perché la camiceria italiana ha una storia ed una tradizione, che l’azienda piemontese segue e garantisce.

Basti pensare che qualche anno fa Testa SpA è stata la prima azienda al mondo a presentare tessuti con oro 24 carati per rendersi conto della sua importanza. La collezione a riguardo è Arum. Il tessuto è l’incrocio tra cotone finissimo egiziano e oro 24 carati, per un costo di 700 euro al metro e, di conseguenza, 3000 euro la camicia.

Ci sono voluti tre anni per portare a termine il progetto. I fondi disponibili di tali camicie sono blu notte, azzurro, bianco e nero: tutte tonalità che mettono in risalto le righe dorate. Quest’idea è stata possibile solo grazie agli ultimi 40 anni di innovazione nel settore. Infatti, l’oro non è facile da lavorare nei tessuti a causa della sua composizione.

I punti di forza di questa azienda sono sicuramente la scelta delle materie prime e l’ecosostenibilità. Infatti, il cotone utilizzato per la tessitura è quello a fibra lunga, che viene coltivato solo in pochi paesi al mondo. Questo garantisce la rarità e la preziosità del prodotto finito, oltre a funzionare da garante sulla qualità. Inoltre, Testa SpA ha sviluppato delle tecniche di produzione che riducono al minimo le sostanze inquinanti e che assicurano la tutela dell’ambiente.