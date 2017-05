Clivia, la borsa di Lacavera Milano 1970 che piace alle dive

La Borsa Clivia, un tempo amata dalle dive, torna oggi in edizione limitatissima.

Si dice che ad Hollywood Jane Fonda e Julie Christie si fossero contese la borsa Clivia in versione nera “Dazzling A” per la notte degli Oscar. Entrambe erano candidate come migliori attrici, ed entrambe volevano presentarsi sul tappeto rosso in possesso dell’unico esemplare della borsa in questione presente nella boutique di Battaglia in Rodeo Drive a Los Angeles.

Si tratta dunque di una clutch che ha fatto la storia, un’icona della moda e dell’essere diva. Clivia torna oggi nella stessa versione “Dazzling A” ma anche nelle varianti pastello. Contraddistinta da due elle simboli del marchio, una d’oro ed una d’argento che si incastrano per la chiusura.

Questa borsa risolleva il marchio Lacavera Milano 1970 dalla crisi economica. Si tratta di un’azienda che produce accessori di lusso di nicchia, e che aveva avuto grandissimo successo insieme ad altre pelletterie italiane negli anni Settanta.

Lacavera Milano 1970 rilancia l’iconica Clivia, all’interno della collezione NewZero, in soli 99 esemplari. Questi sono sparsi per le boutique più prestigiose del mondo.

Ciò che contraddistingue questo marchio è da sempre l’alta artigianalità e la scelta dei migliori pellami. La lavorazione è nelle mani di esperti maestri artigiani, cosa che garantisce l’eccellenza del prodotto finito. Ai tempi, questa sua caratteristica, aveva posto Lacavera Milano 1970 sullo stesso piano delle maison d’Haute Couture francesi.

Il nuovo designer della casa, Liborio Intorre, ha origini siciliane ma è milanese d’adozione. Il suo scopo è quello di unire all’eleganza originaria del marchio tutta la bellezza della sua Sicilia. Questa ripresa delle origini è molto frequente nei giovani designer di oggi, cosmopoliti alla ricerca di un legame con le proprie radici.

Clivia, la borsa delle dive, è oggi disponibile e vendibile. Dive di tutto il mondo, che aspettate? Non lasciate il vostro guardaroba senza questo must-have.