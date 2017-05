Oroscopo del Giorno Domenica 14 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Cercate il vostro segno e scopritelo con Oroscopo del Giorno Domenica 14 Maggio. Occhio alle stelle!!

ARIETE: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Sei un’avventura oggi con una tavola vuota e un occhio al futuro. Tutto sembra andare avanti secondo il tuo fato migliore. Tuttavia, una nuvola di incertezza lentamente scorrazza durante il giorno, facendoti chiedere se hai fatto la scelta giusta. Ma l’auto-dubbio non è utile ora, anche se una nebbia si insidia e oscura il cammino in avanti. Non sovracompensare cambiando impulsivamente il corso. Al di là della nebbia risiede la chiarezza.

TORO:⭐️⭐️⭐️ Ci sono pensieri in giro intorno alla tua testa che devono essere pronunciati ad alta voce, ma oggi non sembri trovare la voce. Non lasciare che la tua auto-critica scappi con le tue buone intenzioni, semplicemente perché non è il momento migliore per parlare alla tua mente. Piuttosto che pensare male di te stesso per aver messo fuori l’inevitabile, onora la saggezza della tua intuizione. Non c’è motivo di essere in panico. Hai più tempo di quanto ti rendi conto. Infatti, le parole ti usciranno quando sarà il momento giusto.

GEMELLI: ⭐️⭐️ Lascia andare qualcosa che oggi non funziona e trasformati in qualcosa di nuovo. Le tue percezioni si approfondiscono mentre la Luna scivola nell’ottava Casa di Rigenerazione. Stai al limite di un abisso e il peso del bagaglio emozionale in eccesso può tirarti giù. Fortunatamente, spogliare i limiti del passato ti permette di trasformare la tua storia. Sii come un’aquila; invece di cercare rifugio dalla tempesta, evita la tempesta volando sopra di essa.

CANCRO: ⭐️⭐️⭐️ Non sei sicuro di poter credere alle parole di qualcuno perché oggi non ti fidi di ciò che senti. Puoi anche mettere le difese se pensi che gli altri cercano di indurti in errore. Tuttavia, il loro contributo può ancora essere utile se sei abbastanza sicuro di accettare i loro consigli. Confucio disse: “Uno stolto disprezza un buon consiglio, ma un uomo saggio lo prende a cuore”.

LEONE: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Anche se sei fiducioso e sai in quale direzione stai andando, potresti diventare sospettoso della tua logica. Tuttavia, hai abbastanza buon senso per attaccare la tua routine quotidiana. Mettersi a capofitto in questioni banali dà alla tua mente un’opportunità per riposare. Oprah Winfrey disse: “Fai quello che devi fare finché non puoi fare quello che vuoi fare”.

VERGINE: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Normalmente, l’approccio più logico a un problema porta le risposte migliori. Ironia della sorte, il pensiero creativo è il tuo percorso più affidabile per prendere decisioni sane. Tuttavia, le soluzioni diventano più complicate non appena vengono aggiunte altre persone all’equazione. Purtroppo, non puoi solo andare via da solo. È necessario trasmettere le tue idee a un pubblico interessato affinché possano avere un valore duraturo. Scegli le tue parole con cura. L’autore James C. Humes ha scritto: “L’arte della comunicazione è il linguaggio della leadership”.



BILANCIA: ⭐️⭐️⭐️ Oggi tutti sembrano particolarmente esigenti e non lo apprezzi, soprattutto se ti senti il capo espiatorio della loro aggressività. Fortunatamente, sei abbastanza capace di difendere i tuoi confini adesso, anche se preferisci non perdere energia in nessun tipo di conflitto quando la collaborazione è molto più produttiva. Peter Kropotkin scrisse: “La concorrenza è la legge della giungla, ma la cooperazione è la legge della civiltà”.

SCORPIONE: ⭐️⭐️⭐️ Parlare della tua routine di lavoro non è la tua attività preferita, ma hai qualcosa che deve essere comunicato oggi, oppure l’opportunità passerà. Sebbene il mantenimento di un metodo coerente ti aiuti ad essere efficiente nei tuoi sforzi, potresti voler agitare ora le procedure. Stai camminando lungo una linea sottile tra esplorare i cambiamenti necessari e introdurre un caos inutile nel tuo ambiente. Autore Jana Kingsford ha scritto: “L’equilibrio non è qualcosa che ti trovi, è qualcosa che crei”.

SAGITTARIO: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Le tue parole spesso ispirano gli altri a concentrarsi sulle loro pratiche spirituali. Tuttavia, le persone potrebbero non credere alle dichiarazioni emotive, perché non possono superare le loro prospettive limitate. Sahar Osman ha scritto: “Un vero e proprio sforzo per capire un’altra persona va lungo un cammino verso la comunicazione”.

CAPRICORNO:⭐️⭐️⭐️ Oggi non hai paura di far sapere a tutti come ti senti. Tuttavia, c’è un divario divertente tra la tua mente e la tua bocca. Le parole non escono nello stesso modo in cui le senti nella tua testa. Potrebbe essere meglio recitare la poesia o cantare una canzone, invece di cercare di essere così preciso nella consegna del tuo messaggio. Questa confusione non durerà perché gli stessi concetti che sono difficili da descrivere, avranno un senso perfetto tra un paio di giorni. Joyce Meyer ha scritto: “Il momento giusto non è sempre il nostro tempo”.

ACQUARIO: ⭐️⭐️⭐️⭐️ Credi di gettare nuove basi, discutendo di idee che gli altri non hanno mai sentito. Il tuo messaggio potrebbe essere come un soffio di aria fresca, ma potresti diventare così eccitato che la tua immaginazione attirerà il controllo sulla tua parte razionale. Una comunicazione accurata è impossibile se si basa su miti e simboli invece di fatti e figure. Osserva il consiglio dell’autore John Maxwell: “La gente può sentire le tue parole, ma sente il tuo atteggiamento”.

PESCI: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Anche se sei in contatto con la tua immaginazione, è difficile trasformare le tue esperienze in parole. Infatti i reami mitici contengono potenti magie che arricchiscono la vita, ma eludono anche le limitazioni del linguaggio. Trovare altri modi per esprimere i tuoi sentimenti, come ad esempio immagini, poesie e canzoni, potrebbe aggiungere sfumature alle tue relazioni odierne. Non aver paura di entrare nell’ignoto. L’autrice Suzy Kassem ha scritto: “Il dubbio uccide più sogni che fallimento mai voluto”.