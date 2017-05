Oroscopo del Giorno Martedì 16 Maggio

Oroscopo del Giorno Martedì 16 Maggio

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Mercurio razionale entra oggi in un sensibile Toro, affiancando le nostre idee a cose che possiamo percepire. Una trincea Terra-Luna riafferma la supremazia del mondo tridimensionale. Tuttavia, un allineamento tra il Sole e Nettuno accoppiato allo spostamento della Luna in Aquario, ci ricorda che i pensieri hanno anche la sostanza!

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Considerare tutte le tue opzioni è una cosa sana da fare, ma ora è il momento di fermare le tue esplorazioni mentali e scegliere un corso d’azione. Ironia della sorte, la scelta di un unico obiettivo non sembra costringerti oggi. È in realtà un sollievo. Piuttosto che chiudere la tua immaginazione, mettiti a lavorare in servizio per raggiungere il tuo obiettivo. L’autrice Barbara Sher scrisse: “Non appena cominci a perseguire un sogno, la tua vita si sveglia e tutto ha un significato”.

GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Potresti essere incline a scappare dal gruppo oggi, perché preferisci raccogliere i tuoi pensieri in solitudine. Anche se fatichi ad ignorare la società attorno a te, oggi sei riluttante a trasmettere e rivelare le tue idee. Il ritiro dal rumore è rivitalizzante finché è temporaneo. La condivisione è importante, ma solo quando viene fatta su base volontaria.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi i tuoi obiettivi sono indiscutibilmente intrecciati con quelli degli altri. Le cose sono ancora più complicate perché potresti ricercare parole di saggezza dai tuoi amici o colleghi, ignari dell’influenza che possono avere. Tuttavia, un parere esterno può aiutarti a guadagnare prospettive sui tuoi pensieri, ma cerca di mantenere una mente aperta e un pensiero critico. L’autore di Alan Cohen ha scritto: “La crescita personale non è una questione di apprendere nuove informazioni, ma di non imparare i vecchi limiti”.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Per un Leone che ama essere al centro della scena, è estremamente gratificante quando gli altri prendono in considerazione le sue osservazioni. Anche se le tue parole possono arrivare alle orecchie di persone importanti ora che il messaggero Mercurio sta portando una tempesta, qualcuno potrebbe non essere d’accordo con la tua posizione su una questione legata al lavoro. La tua persistenza può essere un bene straordinario, a meno che non capisci quando tornare indietro. L’artista Alysia Harris ha dichiarato: “Il momento in cui ti senti di dover dimostrare il tuo valore, è il momento di passeggiare assolutamente e completamente.”

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua curiosità oggi è in fiamme, ma rimani fastidiosamente pragmatico. Ciononostante, c’è una parte di te che vuole dare libertà all’immaginazione, ma non puoi semplicemente ignorare i fatti che bussano alla tua porta. Il biografo George Earle Buckle ha scritto: “Nella vita pratica le persone più sagge e più sane evitano speculazioni”.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Una conversazione che inizia come incontro casuale, può intensificarsi in un impatto profondo sulla tua vita. Lo spostamento di Mercurio apre il tuo cuore ad un nuovo livello di intimità, rivelando la tua vulnerabilità verso qualcuno. Ma non c’è motivo per accelerare le tue emozioni troppo in fretta. Prenditi il tuo tempo, gettando le basi necessarie prima di lasciare cadere la guardia. Shakespeare scrisse: “Ama tutti, fidati di pochi, fai male a nessuno.“

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentire la necessità di giustificare il tuo comportamento agli altri oggi, ma meno dici, meglio è. Il problema è che le persone non hanno l’inclinazione ad ascoltare storie lunghe e coinvolte, né vogliono ascoltare il tuo processo emotivo. Vogliono una semplice spiegazione senza i dettagli infiniti. Parla nei termini più pratici possibile. Invece di cercare di impressionare gli altri con le tue parole, lascia che le tue azioni raccontino la storia.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: Anche se oggi cerchi di ignorare qualsiasi resistenza, non andrà via da sola. La negazione non è una strategia vitale e porta solo alla frustrazione. Tuttavia, il successo è tutto garantito se crei un programma semplice e produttivo. Purtroppo, se parti da obiettivi irrealistici, potresti avere difficoltà a realizzarli nella realtà. I risultati duraturi vengono nel tempo, non durante la notte. Henry Ford ha detto: “Se pensi di poter o pensi di non poterlo avere, hai ragione”.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Vuoi perseguire le tue fantasie oggi, ma i compiti quotidiani ti impediscono di allontanarti dal mondo reale. Tuttavia, sei ancora guidato ad esprimere i tuoi sentimenti, anche se questi non incontrano o non soddisfano le aspettative degli altri. Non puoi vagare troppo lontano dai tuoi obblighi, ma potrai divertirti rispettando le tue promesse.

ACQUARIO ⭐️ TOP: La tua testa può essere nelle nuvole oggi, ma il tuo cuore è strettamente legato a preoccupazioni più pratiche. Da un lato, stai cercando di aumentare la tua sicurezza emotiva in modo da avere un punto di partenza stabile per le tue prossime esplorazioni. Dall’altra, il ritorno della Luna nel tuo segno, ti mette in contatto con i tuoi sentimenti irrisolti. Purtroppo, i tuoi cambiamenti non riflettono necessariamente la realtà attuale. Il guru di consapevolezza Jon Kabat-Zinn insegna: “Non puoi fermare le onde, ma puoi imparare a navigare”.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Tu sei un sognatore nato. Sei più felice quando esci oltre i confini del tuo ego e sperimenti la tua vita come un magico viaggio di mistero. Fortunatamente, la tua prossima escursione metafisica sarà ancora migliore di quella precedente, se disponi di un posto sicuro per approdare una volta che il viaggio è concluso.