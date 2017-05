Classifica zodiacale Giugno 2017 Scorpione: ottava posizione

Classifica zodiacale Giugno 2017 Scorpione stilata da TopLook

Nel mese di Giugno 2017 i nati sotto il segno dello Scorpione potranno godere di una buona armonia fisica e mentale con i pianeti Mercurio e Nettuno che regalano serenità e energia.

Il consiglio per lo Scorpione è quello di dedicarsi alla salute. Una piccola una dieta povera di grassi sarà un toccasana così come ricordarsi di non trascurare le ore di sonno.

Dal punto di vista sentimentale il pianeta dell’amore Venere aiuta dal 6 di giugno a riscoprire i piaceri della vita. Il periodo è sereno in famiglia e vedrà rafforzati i legami con il partner e soprattutto con i figli.

I single affronteranno a giugno un mese dedicato all’analisi interiore per capire come deve essere l’anima gemella e come bucarne le difese con il pungiglione di cui è dotato lo scorpione.

Sul lavoro la prima parte del mese di giugno vedrà arrivare denaro. Il mese poi si concluderà senza grossi problemi. importante per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà mantenere la mente fredda e lucida senza affrontare inutili rischi.