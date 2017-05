Classifica zodiacale Giugno 2017 Bilancia: sesta posizione

A Giugno il pianeta Mercurio regala mente aperta e velocità di pensiero. Ai nati sotto il segno della Bilancia in campo lavorativo occasioni e successi non tarderanno ad arrivare.

In amore qualche piccola diatriba in famiglia, specialmente con i figli che potrebbero mettere in discussione l’autorità dei genitori, ma Marte e Giove nel segno, e il dialogo aperto con il partner regaleranno passione e armonia.