Classifica zodiacale Giugno 2017 Capricorno: nona posizione

In ambito lavorativo Giugno 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno sarà un mese intenso e impegnativo. I pianeti Urano e Giove portano fortuna e determinazione. Questa accoppiata consentirà di superare agevolmente ogni opposizione e ogni ostacolo che si frappone all’obiettivo che il Capricorno si è imposto di raggiungere.

Periodo sereno in amore. Grazie alla positività di Nettuno e di Venere, il Capricorno troverà il tempo per mettere da parte gli impegni professionali e dedicare maggior tempo al partner e alla famiglia.

Lasciati da parte i nervosismi del maggio appena trascorso, il mese di giugno 2017 sarà per i nati del Capricorno un periodo positivo e costruttivo. Il consiglio è quello di porre attenzione ai bagordi. Soprattutto sarà importante sfruttare al meglio le ore di riposo per mantenere alto il livello energetico e il benessere fisico.