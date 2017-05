Oroscopo del Giorno Mercoledì 17 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con Oroscopo del Giorno Mercoledì 17 Maggio… Occhio alle stelle!!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Potresti avere motivi sufficienti per rifiutare l’offerta di qualcuno, ora che la tua mente è sul lato più pratico della realtà. Tuttavia, continua a pesare i pro e i contro fino a quando non capirai ciò che è più giusto per te. Ma non lasciare che i ricordi di un fallimento precedente ti impediscano di esplorare i vantaggi che una nuova strada può offrire. Per raggiungere il tuo più grande potenziale devi superare le tue paure più grandi.

TORO ⭐️ TOP: Il mantenimento di un approccio obiettivo al tuo lavoro ti permette di prendere le decisioni migliori oggi. Tuttavia, sei ancora tentato a perderti in un’illusione e quindi agire come se non ci sia differenza tra realtà e fantasia. Non c’è dubbio che il tuo atteggiamento influenza il livello del tuo successo, ma non puoi trattare tutti i pensieri ugualmente. Piuttosto che sforzarti a cercare i desideri del tuo cuore, scegli i tuoi obiettivi con maggiore attenzione. Lo sportivo Stuart Scott ha avvertito: “Non abbassare il tuo sogno solo per adattarti alla tua realtà. Aggiorna la tua convinzione per abbinare il tuo destino”.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le risposte di ieri diventano domande di oggi. Sei affascinato dai misteri del cosmo e una nuova ondata di curiosità ottiene il meglio da te adesso. Fortunatamente, ci sono gemme di saggezza che aspettano di essere scoperte nel crepuscolo della tua coscienza. Sorprendentemente, la tua immaginazione rivela opzioni più pratiche rispetto all’analisi logica. Lo scrittore Lloyd Alexander ha scritto: “La fantasia non è una fuga dalla realtà, è un modo per capirlo”.

CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Puoi ottenere un’ispirazione da un amico vicino o un parente. Vedere nuove possibilità per il tuo futuro può essere un’esperienza di apertura, ma aumenta anche la tua ambiguità. La tua eccitazione si appoggia quando si inizia a pensare al potenziale non realizzato nella tua vita. Tuttavia, troppe scelte potrebbero essere schiaccianti, tentando di sigillare se stessi in una bolla di sicurezza. Tony Robbins osserva: “È nei tuoi momenti di decisione che il tuo destino è sagomato”.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Pensi di avere una roccia solida sulle dinamiche attuali dell lavoro e di poter vedere come ottenere il successo per te e per il tuo team. Ma credere che il tuo piano sia l’unico modo per raggiungere il tuo obiettivo, non riflette necessariamente la realtà della situazione. Parla con i tuoi colleghi e ascolta le loro impressioni. Bruce Lee ha detto: “Adatta ciò che è utile, rifiuta ciò che è inutile e aggiungi ciò che è specificamente tuo”.

VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Vorresti poter uscire dal tuo angolino e fare cose diverse oggi. Tuttavia, è saggio avere una ragione logica per il tuo comportamento non ortodosso, in quanto la ribellione non è la stessa dell’innovazione. Giocare il ruolo di un contrariato non ti darà più successo anzi, potrebbe alienarti dai tuoi alleati più vicini. L’attivista della pace Mairead Maguire ha scritto: “Abbiamo bisogno di un pensiero radicale, di idee creative e di fantasia”. Il cammino verso un cambiamento significativo è spesso quello intrapreso da soli.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi la tua attrazione verso la gente può essere più basata sulle tue aspettative, rispetto che con la realtà. Sei desideroso di incontrare qualcuno che condivide la tua visione del futuro, ma potresti essere troppo veloce nel voler scoprire cosa c’è nel cuore di un’altra persona. Evitate di saltare alle conclusioni ora. Lasciate che le storie degli altri si dispieghino naturalmente. Il cantante Jim Morrison ha detto: “Un vero amico è qualcuno che ti dà la totale libertà di essere te stesso”.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Gli angeli custodi ti stanno guardando le spalle ora, anche se non siete convinti della loro esistenza. Puoi chiamarla fortuna se questo si adatta meglio alle tue convinzioni, ma comunque etichetta l’intervento divino, è solo il primo passo. Trasformare un ostacolo in una benedizione richiede oggi il tuo impegno passionale, perché non è qualcosa che avviene automaticamente. Presta molta attenzione agli eventi sottili. È come se l’Universo stia dicendo: “Non dirmi quello che vuoi, mostrami che cosa puoi fare”.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Invece di cercare di finire qualsiasi cosa iniziate, basta focalizzare l’attenzione su ciò che si desidera realizzare. Nettuno surreale sta sfocando i tuoi obiettivi, rendendoli impossibili da raggiungere. Ma hai molto da guadagnare spostandoti in un orientamento metafisico. Lascia che i tuoi sogni ti ispirino, allungando la tua visione al di là dei tuoi limiti familiari. Prova a superare il confine e volare.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le tue ali non possono farti volare in alto fino a quando non hai ancora le responsabilità che ti fissano nel mondo reale. Tuttavia, sei in una posizione in cui potresti concentrarti sugli obiettivi di carriera a lungo termine, piuttosto che gestire le crisi da un momento all’altro. Invece di lottare per salire sulla funivia ora, prepara una missione di strategia per il tuo prossimo vertice. Il compianto Capricorno Baltasar Gracian ha dichiarato: “La prontezza è la madre della fortuna.”

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti viene chiesto di lasciare indietro la sicurezza emotiva della tua vita quotidiana e di camminare in un regno inesplorato dove tutto è nuovo e diverso. La tua immaginazione non ha limiti. Tutto ciò può accadere una volta che ti hai il permesso di esplorare le tue fantasie. Ma questa avventura metafisica non è solo divertimento e giochi. La tua missione oggi è seria. Sei uno scout, alla ricerca di possibili posti in cui vivere nel futuro. Qualunque cosa trovi adesso nei tuoi sogni, ha il potenziale di diventare la tua casa.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Speri che le tue cose banali siano in ordine e sei pronto per un viaggio verso un universo parallelo. Fortunatamente oggi non hai nemmeno bisogno di far sapere a nessuno che stai partendo, perché magicamente sei in due posti contemporaneamente. Anche se le attività spirituali sono spesso esaurite fisicamente, esplorare il cosmo interiore ed esterno è un’esperienza che altera la vita. Rumi scrisse: “La porta è aperta, non tornare a dormire”.