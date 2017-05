Oroscopo del Giorno Giovedì 18 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 18 Maggio

ARIETE⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi accendere tutto il tuo fascino, ma le persone non vedranno quello che stai realmente facendo. Il tuo stile conservatore è una tattica intelligente che mette gli altri a proprio agio, mentre tu stai impostando la fase di un comportamento più rivoluzionario. I tuoi piani non solo saranno tollerati adesso, ma saranno anche apprezzati da tutti. Le vite cambiano quando l’azione incontra la compassione.

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Lavorare come parte di un team ti permette di essere molto produttivo oggi, ma il tuo ordine del giorno potrebbe essere leggermente diverso dal consenso del gruppo. Tuttavia, potresti fonderti così perfettamente tra la folla che nessuno si accorgerà del tuo cammino. Anche se sarebbe più facile dimenticare il tuo obiettivo e lavorare solo per una causa più grande. Elon Musk ha detto: “Quando qualcosa è abbastanza importante, lo fai anche se le probabilità non sono a tuo favore”.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi guardi verso l’orizzonte e vedi un mondo pieno di potenziale positivo, mentre gli altri vedono le deviazioni, le pareti e gli abissi. Fortunatamente, la tua attuale capacità di equilibrare i pro e i contro ti farà giocare a tuo vantaggio, quindi non permetterai a chiunque di trasformare la tua fiducia in paura. Quanto più rispondi alla negatività ora, più successo avrai.

CANCRO⭐️⭐️⭐️ TOP: Le reazioni di qualcuno a te caro possono essere confuse, ma tu vuoi arrivare in fondo al puzzle. Fortunatamente, la luna in Acquario ti rende emotivamente distaccato e ti permette di scavare sotto la superficie, pur mantenendo un approccio oggettivo. La visita della ti spinge a rivelare i segreti che scopri. Sii abbastanza impavido per avviare una conversazione importante.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Quasi tutti sembrano agire stranamente oggi, ma tu fortunatamente, sei abbastanza capace di minimizzare la tua dipendenza dagli altri. Invece di prendere un percorso facile e di combinare le tue forze con qualcun altro, concentrati sul raggiungimento dei tuoi obiettivi da solo. L’autrice Patricia Sampson ha scritto: “La fiducia in se stessi è l’unica via verso la vera libertà e essere se stessi è la ricompensa finale”.

VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Controllare la tua consapevolezza oggi è difficile perché Mercurio forma una connessione fatale inesorabile con Plutone. A volte puoi filtrare idee negative che stanno in piedi per il tuo successo. Ma fai scelte basate sul tuo coinvolgimento razionale. La mente è come un iceberg di cui il novanta per cento rimane nascosto. L’approfondimento delle connessioni con il tuo subconscio ti permette di prendere decisioni a lungo termine migliori.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ TOP: Chiedere agli altri consigli potrebbe essere un errore se stai cercando ragioni per mantenere il tuo status quo. Tuttavia, la tua strategia di maggior successo si basa sulla liberazione di una precedente limitazione senza smantellare l’intera struttura. Ravi Shankar ha detto: “Il perfetto equilibrio è come un bordo del rasoio, può essere trovato solo dentro se stessi”.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi il tuo approccio disincantato ti permette di allontanarti da una situazione scomoda con una posizione radicale. Puoi volare sotto il radar, anche se sei contrario o rivoluzionario. Non è quello che dici che rende il tuo messaggio più gradevole, è come lo dici. Tutto ciò che offri per ammorbidire il colpo delle tue parole ti aiuta nella causa. Tieni presente che avrai più mosche con miele che con aceto.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Puoi finalmente vedere la luce alla fine del tunnel. Sei in un punto di svolta in cui le tue azioni hanno un impatto particolarmente profondo. Ma la tua strategia vincente deve incorporare un approccio più selvaggio e più concreto alla vita, ora che Urano sta creando il caos. Non lasciare che gli altri dettino la tua strategia.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Tendi a essere metodico, soprattutto quando le cose diventano un pò strane. Tuttavia, una magica confluenza di energie, ti offre l’opportunità per fare un grande passo avanti oggi. Però devi essere disposto a prendere in considerazione una probabilità proporzionale alle dimensioni del salto in avanti. Lucille Ball ha detto: “Preferisco piangere sulle cose che ho fatto, piuttosto che rimpiangere quelle che non ho fatto”.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua capacità di giocare su tutte le estremità dello spettro oggi, ti aiuta a trovare la stabilità in mezzo al caos. Paradossalmente, la visita della Luna nel tuo segno presenta una serie di sfide. Fortunatamente, un armonizzante Saturno in Uranio ti assicura un posto stabile anche all’interno di un terremoto emotivo. L’insegnante spirituale Eknath Easwaran ha scritto: “Possiamo trovare il nostro centro di gravità dentro di noi semplicemente semplificando e rallentando le nostre vite”.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Spesso sogni improvvise e misteriose eredità che potrebbero migliorare drasticamente le tue finanze. Ma purtroppo, questi scenari non si manifesteranno presto. I cambiamenti più attendibili si svolgeranno a piccoli passi. Potrebbe essere il momento giusto per avanzare nella tua professione e aumentare il tuo reddito. Bruce Lee ha dichiarato: “La coerenza a lungo termine vale di più dell’intensità a breve termine”.