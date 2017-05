Oroscopo del Giorno Venerdì 19 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 19 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: La tua natura guerriera fa sì che tu sia disposto a lottare per i tuoi amici, ma oggi potresti avere meno intenzioni altruistiche. La chiave del tuo successo è nelle mani di altri che portano opportunità di crescita e possibilità di piacere. Tutte le relazioni sono basate su un dono e sull’energia. Tutti staranno molto meglio se sarai sincero fin dall’inizio. Fai attenzione ai tuoi alleati!

TORO ⭐️⭐️ TOP: I compagni di lavoro possono essere molto convincenti oggi. Tuttavia, un’opposizione imperdibile di Venere-Giove rende difficile entusiasmarsi se non vi è un’immediata gratificazione legata al tuo coinvolgimento. Se gli altri conoscono la strada del tuo cuore, potrebbero guadagnare il tuo sostegno offrendoti addirittura un compenso monetario. Potrà essere una lotta per te, separare i tuoi piaceri personali dalle tue priorità professionali. Deepak Chopra ha detto: “Non importa quale sia la situazione, ricorda a te stesso:” ho una scelta “.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Vedi fama e fortuna dovunque guardi oggi. Tutto ciò che ti cattura l’occhio è utile per un possibile percorso di vita che porta alla prosperità che desideri. Tuttavia, tutto ciò che scintilla non è oro. Il tuo fallimento è imminente se tenti di perseguire tutte le opportunità di fronte a te. Anche se restringere la tua fiducia potrebbe non sembrare una strategia ragionevole, tutto ciò garantisce un futuro felice e produttivo. Se insegui due conigli, entrambi fuggiranno. Restringere la tua attenzione garantisce il tuo successo.

CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Qualcuno ti può creare problemi dietro le quinte oggi. Tu non hai paura però perché credi di essere sul lato del comportamento equo e etico. Purtroppo, è possibile fallire nella tua missione perché hai trascurato una bandiera rossa evidente. Non avviare alcuna modifica significativa finché non verificherai tutte le ipotesi e le conclusioni. Se i tuoi fatti sono sbagliati, è come costruire la tua casa sulle sabbie mobili. Se la tua fondazione è forte, le tue azioni risolveranno le prove del tempo.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La dolce Venere ora è seduta su un’estremità e Giove è dall’altra. Anche se siete catturati nel mezzo di questo gioco cosmico, Giove domina la scena, il che significa che dovresti scoraggiarti di meno. Ciononostante, una bella giornata aspetta la tua partecipazione fino a quando potrai lasciar perdere ogni risentimento persistente. Il segreto per avere tutto è sapere che già lo sta facendo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua integrità è ancorata alle tue credenze fondamentali. Sai cosa è più importante per te e sei disposto a prendere decisioni che sono in sintonia con i tuoi valori. Tuttavia, ottenere una presa solida sulle leggi della terra è solo un punto di partenza. Albert Einstein disse: “Una volta che accettiamo i nostri limiti, andiamo al di là di loro”.

BILANCIA ⭐️⭐️ TOP: È così naturale dire sì adesso che potresti trovarti in un’altra direzione ancora prima di sapere qual’è la strada da percorrere. Tuttavia, è possibile evitare le trappole se prendi il tempo per osservare gli indizi e le segnalazioni che ti circondano. Eckhart Tolle scrisse: “La consapevolezza è il più grande agente del cambiamento”.

SCORPIONE ⭐️ TOP: Anche se sai esattamente cosa deve essere fatto, sembra che la tua strada sia bloccata da persone che non dovrebbero nemmeno essere coinvolte. I tuoi pianeti chiave, Marte arrabbiato e Plutone persistente, sono in conflitto perché hanno idee diverse su come eseguire la tua strategia. Sei tentato di mettere da parte il dilemma quando ti rendi conto che non ci sono risposte facili. Dopo tutto, ci sono molte cose più divertenti da fare con il tuo tempo. La maturità viene quando si smette di trovare scuse e si inizia ad apportare cambiamenti.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ci sono cose peggiori che soccombere al comportamento auto-indulgente di oggi. Anche se probabilmente non capirete i meccanismi di un cambiamento energico, potete sentirlo nelle vostre ossa. Prendi i tuoi suggerimenti dalle stelle danzando con il vecchio e il nuovo senza preferire scelte estreme. Thich Nhat Hanh ha detto: “A volte la tua gioia è la sorgente del tuo sorriso, ma a volte il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia”.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La dolcezza nell’aria è palpabile e tu vuoi bere dalla fontana del piacere oggi. C’è anche la possibilità che la mescolanza del lavoro e del gioco comporti un avanzamento della tua carriera. L’autore William Arthur Ward ha scritto: “Un senso di umorismo ben sviluppato è il polo che aggiunge l’equilibrio ai tuoi passi mentre si cammina a stretto contatto della vita”.

ACQUARIO TOP: È quasi impossibile concentrarsi sugli eventi del momento presente. Stai correndo con nuove persone per incontrarti e divertirti in attività ancora da sperimentare. Purtroppo il processo decisionale non funziona al meglio oggi. Potresti preferire procrastinare anziché analizzare le alternative e fare una scelta. Il problema è che più si cerca, più si trova. Dorothy Parker ha detto: “La cura per la noia è curiosità, non c’è cura per curiosità”.

PESCI TOP: Qualcuno o qualcosa di meraviglioso può cadere nel tuo giro oggi con un piccolo avvertimento. È quasi come se stai ricevendo un’eredità o una vincita alla lotteria. Purtroppo, non si può dire in anticipo esattamente come o quando questa bella sorpresa si manifesterà. Tuttavia, puoi scegliere di rimanere aperto alle opportunità che bussano alla tua porta. Wayne Dyer ha scritto: “L’abbondanza non è qualcosa che acquistiamo, è qualcosa in cui siamo sintonizzati”.