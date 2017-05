Oroscopo del Giorno Domenica 21 Maggio

Come andrà questa domenica? Cercate il vostro segno e scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 21 Maggio. Occhio alle stelle!!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sembra che tu stia iniziando la giornata facendo quelle cose che intendevi fare ieri. Per fortuna, il cosmo ti sta dando oggi una seconda opportunità, quindi non aspettare un momento migliore. Mahatma Gandhi ha dichiarato: “La soddisfazione è nello sforzo, non nel raggiungimento: lo sforzo pieno è la vittoria piena”.

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi vuoi condividere i tuoi sentimenti con un amico stretto. Tuttavia, aprire il tuo cuore non è così semplice come lo è nei libri o nei film. Le tue parole precipitano sempre in una reazione difensiva. La tua tendenza è di ritirarti emotivamente, piuttosto che mettere in discussione le ragioni che stanno dietro a questa dinamica. Il vescovo Desmond Tutu ha avvertito: “Non alzare la voce, migliora la tua tesi”.

GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Purtroppo ora sei così emotivamente reattivo che il tuo entusiasmo sfrenato potrebbe ostacolare la tua produttività. L’ardente Luna in Ariete ti permette di raggiungere obiettivi a lungo termine, ma non c’è ragione di lasciare che la tua energia irrefrenabile rovini i tuoi piani quando puoi farlo a tuo vantaggio.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentire la pressione mentre cerchi di chiarire la tua prossima mossa. Le luci rosse stanno diventando verdi e sei desideroso di spingere il pedale del gas. Tuttavia, non conosci la tua posizione attuale e il tuo GPS non riesce a ottenere un segnale appropriato. Invece di ammettere la sconfitta, inizia a fare domande e vedere chi arriva con le migliori soluzioni. Basta ricordare che non esiste una risposta corretta per risolvere la tua mancanza di orientamento. Continua a raccogliere i dati. Una volta che avrai i tuoi cuscinetti, sarai libero di correre in futuro.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti nostalgico oggi, mentre intraprendi un viaggio veloce lungo la corsia della memoria. Ma non trascorrere troppo tempo a ricordare il passato. Fortunatamente, sei pronto ad esplorare nuove terre senza trasportare alcun bagaglio emozionale. Lo spostamento della Luna in viaggio in Sagittario, ti incoraggia a intraprendere la tua prossima avventura straordinaria. Vola, ragazzo, vola!

VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Sebbene tendi ad essere piuttosto prudente nel delimitare il regno delle passioni, la presenza del brusco Ariete nella Luna ti incoraggia ad affondare misteriose ombre. Tuttavia, potresti essere così intenso nel tuo desiderio di affetto da spaventare la persona che vuoi attirare. San Francesco de Sales scrisse: “Niente è così forte quanto la dolcezza, niente è così dolce come la vera forza”.

BILANCIA ⭐️ TOP: Ognuno sembra eccessivamente esigente oggi. Naturalmente, ti piace rendere felici gli altri, ma non sei disposto ad impegnarti con qualcuno che sta agendo con spirito mediocre. Non ci vuole molto sforzo per essere bello. Rimarrete più trasparenti quando farete una chiara distinzione tra dipendenza e amore. Date bontà dal cuore senza corde, oppure non datela affatto.

SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Potresti essere proprio sul bordo di un serio conflitto, ma oggi non riesci a capire come sei arrivato a questo punto. Potrebbe essere molto fastidioso se qualcuno ti dicesse di avere un metodo superiore al tuo riguardo il perseguimento del tuo obiettivo. Nel frattempo, desideri continuare la tua routine. Sei potente quando non hai bisogno dell’approvazione di chiunque altro.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei così amichevole oggi che quasi nessuno può resistere al tuo fascino. Anche se non stai cercando la profondità e l’intensità che alcuni potrebbero richiedere in una conversazione, il tuo approccio chiaro offre una dolce tregua per tutti. Non hai nessun programma nascosto. Quello che vedi è quello che ottieni. Basta ridere ed essere felici. Servi il mondo con la tua gioia.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua ambiziosa natura ti ha spinto a fare grandi progetti per la giornata. Fortunatamente, ti puoi allontanare da un programma troppo strutturato. Non perdere tempo a giustificare le tue azioni a chiunque altro. Il musicista John McLaughlin ha detto: “Solo in spontaneità possiamo essere chi siamo veramente”.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La grande domanda di oggi è: Come posso esprimere la mia unicità? Il poeta Sufi Rumi ha risposto: “Voglio un guaio per un amante, un sorso di sangue, un bevitore di sangue, un cuore di fiamma che litiga con il cielo e combatte con il destino, che brucia come un fuoco sul mare in corsa”. Naturalmente, la tua risposta potrebbe essere diversa.

PESCI ⭐️⭐️ TOP: Stai cavalcando una corsa creativa, ma le idee buone non si trasformano in piani pratici da sole. Purtroppo il pensiero metodico oggi non è facile. Ironia della sorte, non c’è motivo di forzare una potenziale opportunità nella realtà. Goditi invece il flusso senza cercare di contenerlo. I tuoi concetti migliori si svilupperanno in qualcosa di utile nei prossimi giorni.