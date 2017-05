Oroscopo del Giorno Martedì 23 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day, Oroscopo del Giorno Martedì 23 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: È possibile gettare nuove basi oggi. Sei pronto a parlare di un problema che ti ha disturbato per un pò, ma non sei disposto a rivelare troppe informazioni. Ironia della sorte, potresti parlare più velocemente del solito mentre danzi intorno all’argomento che stai cercando di evitare. Puoi spostare la dinamica della conversazione monitorando consapevolmente le tue parole. Sii come Albert Einstein che ha detto: “Non è che sono così intelligente, è solo che rimango con i problemi più a lungo”.

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai già risposto al richiamo. Ora devi agire. Non è sempre facile assimilare un nuovo bagaglio di informazioni. Per fortuna, è confortante condividere i tuoi sentimenti mentre la Luna sensibile sta collaborando con Mercurio espressivo nel tuo segno. Una persona fidata ti darà buoni consigli. La comunicazione solida è la chiave per promuovere la tua evoluzione.

GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Recitare molte parole ad alta voce non significa che tu dica qualcosa di pertinente. La scrittura di una e-mail lunga non garantisce automaticamente che il messaggio desiderato venga trasmesso. Infatti, potresti sopraffare gli altri con un flusso di dati traboccanti. Ma non aspettate che un alleato metta in evidenza le tattiche evasive. Una volta che sei consapevole del tuo comportamento, puoi migliorare la tua comunicazione spostando la discussione su un argomento più personale. Sbuccia i tuoi strati come se fossi una cipolla. Il poeta argentino Antonio Porchia scrisse: “Le ombre: alcune nascondono, altre rivelano”.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: I tuoi colleghi e amici oggi creano un solido sistema di supporto. Ma per attivare la tua connessione con gli altri, devi essere colui che intrattiene la conversazione. L’assistenza non arriverà magicamente alla tua porta o alla tua scrivania a meno che non chiedi aiuto. Svelare le tue esigenze non è un segno di debolezza. Infatti, lo psicologo Brene Brown ha scritto: “La vulnerabilità è la nostra misurazione più accurata del coraggio”. Nessun rischio, nessuna ricompensa.

LEONE ⭐️ TOP: Puoi scegliere una strategia di convivenza pacifica finché qualcuno non ti spinge troppo a lungo. Prestare maggiore attenzione ai tuoi sentimenti ti permette di dire tranquillamente cosa c’è sulla tua mente invece di aspettare fino a quando non sarà troppo tardi. Perdere il tuo temperamento è un spreco di energia. Elabora le tue emozioni mentre sono ancora gestibili. La ragione vince alla fine.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Stai camminando su una linea sottile tra le pratiche del momento presente e le possibilità del futuro. Sei stanco di essere legato al mondano, specialmente quando non puoi ignorare le tue responsabilità e c’è poco tempo per tracciare il tuo percorso verso la libertà. Tuttavia, sei ispirato dall’immaginazione dei cambiamenti che puoi fare adesso e in futuro. Allinea il tuo sistema di credenze per adattarti meglio ai tuoi obiettivi.

BILANCIA ⭐️⭐️ TOP: Oggi le persone sembrano più ombre. Purtroppo, le domande non aiuteranno. La strategia più intelligente è semplice: vivi la tua vita dall’interno verso l’esterno. Piuttosto che basare il tuo benessere su chiunque altro, cerca la sicurezza emotiva dentro di te e lascia gli altri passare attraverso i loro moti. Tutto quello che devi sapere sarà rivelato a tempo debito.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti prendere in considerazione la modifica dei tuoi piani, ma qualcun altro può essere così testardo da abbassare la posizione originale. Purtroppo, uno scontro come questo peggiora solo le cose per tutti coloro che sono coinvolti, soprattutto se non sei disposto a piegarti. O metti fine al conflitto spostandolo o rompi il ghiaccio offrendo una negoziazione. La vita è breve. Scegli la felicità per essere nel giusto.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi ti serve una prospettiva pragmatica sulle tue responsabilità. Piuttosto che sognare un’avventura imminente o disegnare i tuoi obiettivi a lungo termine, continua a concentrarti sui tuoi lavori in corso. Hai l’opportunità di ristabilire il controllo della tua vita, gestendo un piccolo compito alla volta. Fortunatamente, la tua situazione attuale non è la tua destinazione finale. Aspetta un altro giorno per fare piani per il futuro. Segui le famose parole di Ram Dass: “Sii qui adesso”.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Tu sei più produttivo quando le questioni mondane fluiscono come hai pianificato. Per fortuna, i pezzi principali del puzzle stanno cadendo in serie ora. Sei pronto a sederti e creare qualcosa di straordinario. Il tuo calendario attuale potrebbe offrire abbastanza margini di discesa per scivolare in una zona creativa e dovresti afferrare l’opportunità prima che svanisca. Thoreau scrisse: “Il mondo è solo una tela di fantasia”.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi la tua tenacia mentale è impressionante. Tuttavia, un amico o un collega che vuole lavorare o giocare con te potrebbe rapidamente sconvolgerti. Anche se le tue interazioni personali con qualcuno potrebbero richiedere più tempo di quanto preferisci ora, non lasciarlo scappare. Goethe scrisse: “Colui che è fermo e risoluto muove il mondo a se stesso”.

PESCI ⭐️⭐️ TOP: Anche se le tue visioni continuano a evocare sentimenti potenti, puoi metterli in un quadro più sano oggi. È ancora consigliabile esplorare i simboli che vengono dal tuo subconscio, poiché espandono la tua comprensione di te stesso e del tuo mondo. Tuttavia, lo spostamento della Luna in Toro richiede di rendere le cose reali o di metterle da parte. Trasformare i tuoi pensieri idealistici in risultati pragmatici richiede un alto livello di impegno, ma il cosmo, tuo complice ora, può trasformare i tuoi sogni in realtà.