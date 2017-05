Web Marketing Festival 2017: L’Eccellenza del Marketing OnLine a Rimini

Web Marketing Festival 2017, il 23 e 24 Giugno 2017 al Palacongressi di Rimini.

«Una vera agorà italiana del digitale». Viene definito con queste parole il Web Marketing Festival dal suo Chairman Cosmano Lombardo. L’iniziativa sta per tornare per la quinta edizione al Palacongressi di Rimini il 23 e 24 giugno prossimi ripartendo dal successo dello scorso anno, che ha fatto registrare 4000 presenze giornaliere fino a un totale di 4 milioni di utenti raggiunti. Formazione accessibile e di alta qualità insieme alla volontà di essere protagonisti di un futuro all’insegna dell’innovazione Made in Italy sono gli obiettivi e le peculiarità del Web Marketing Festival. I temi trattati dai relatori nazionali e internazionali andranno dal Social Media Marketing alla Web Analytics fino all’Ecommerce e al Non Profit, passando per il Content Marketing e la SEO.

All’interno del Palacongressi saranno 20 le sale tematiche che vedranno alternarsi i partecipanti nella scelta personalizzata degli interventi da seguire a seconda degli ambiti di riferimento interessati. Tra le novità le sale che riflettono due dei temi più caldi del momento: “Branding” e “Programmatic”, tecnologia che permette uno scambio di spazi pubblicitari tra advertiser e publisher in modo automatizzato. Oltre alle sale formative sulle principali leve del web marketing, durante la due giorni saranno presenti dibattiti e iniziative sul mondo del digitale, che toccheranno temi quali: Industry 4.0, Accessibilità, Social Innovation, Open Innovation, Digital Transformation, Professioni Digitali.

Un’attenzione particolare verrà poi data all’occupazione digitale con il Digital Job Placement per fare incontrare domanda e offerta, un servizio che mira a favorire il lavoro e l’integrazione nel digitale, settore destinato a giocare un ruolo sempre più centrale all’interno del tessuto economico italiano ed europeo. Sempre presente la Sala Editoria rivolta alla formazione di giornalisti professionisti ed editori digitali per potenziare le rispettive competenze, con la possibilità di ricevere crediti formativi.

Tra i vari contest tornerà la Startup Competition, la più grande sfida italiana tra progetti di new business in ambito digitale. A fare da cornice saranno in programma momenti di intrattenimento musicali, artistici e culturali, testimonianza di un evento assolutamente innovativo per il settore della formazione digitale.

