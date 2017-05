Oroscopo del Giorno Mercoledì 24 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Mercoledì 24 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Puoi essere meraviglioso alla partenza, ma a volte non sei il migliore a finire quello che inizi. La determinata Luna in Toro ti incoraggia oggi a completare un’attività prima di inseguirne una nuova. Sei poco interessato però ad adempiere ai tuoi obblighi. Fortunatamente, puoi combinare abilmente entrambi gli obiettivi e sorridere alla fine della giornata.

TORO ⭐️⭐️ TOP: Ti vuoi concentrare su questioni concrete oggi, ma è facile dimenticare l’intenzione quando una discussione diventa intensa. È divertente esplorare idee e filosofie attraverso il dare e prendere la comunicazione, ma non passeggiare così lontano dal percorso o perderai il tuo obiettivo. Segui il consiglio di Bob Marley: “Semplicemente, sii onesto, mantieni la realtà”.

GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Hai bisogno di un giorno di riposo, ma non solo dal lavoro. Prendi in considerazione una mini vacanza interrompendo temporaneamente tutta la comunicazione con l’ambiente che ti circonda. Ma non è sufficiente evitare i social media per poche ore. È anche necessario disattivare il telefono e tutti gli altri dispositivi elettronici, se desideri veramente scollegarti. Scollegarsi dal mondo esterno cambia radicalmente tutto. Questo è un esperimento, quindi osserva le tue reazioni senza cercare di risolvere nulla. Il drammaturgo greco Euripide ha scritto: “Il silenzio è la risposta migliore della saggezza vera”.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Parlare dei tuoi progetti con un amico ti permette di essere visto in modo profondo. Ma la tua attuale voglia di mantenere la comunicazione semplice rende più difficile trasmettere le sottigliezze e le sfumature dei tuoi desideri professionali. Nelson Mandela ha dichiarato: “L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”.

LEONE ⭐️ TOP: Naturalmente ti piace essere guardato dagli altri, ma sei stanco di dover sempre guardare al meglio. Ma continui a tornare in controversie che influenzano i tuoi amici e colleghi. Fornisci chiarezza, soprattutto oggi perché gli altri verranno da te per un consiglio. Ma non portare chiunque sulla tua strada se non sei sicuro di dove arriverà. Socrate scrisse: «L’unica vera saggezza è sapere che tu non sai nulla».

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei disinteressato alle questioni banali. Un dialogo intellettualmente stimolante ti attira come una falena a una fiamma. Pensi che sia intelligente e sexy e non vedi l’ora di impegnarti in un dibattito sull’astrologia, la numerologia o i tarocchi. Nel frattempo, la tua testa è sepolta in questioni più noiose per mantenere il tuo compito sul lavoro. Praticare l’arte di bilanciare il mondo e il magico, ti permette di godere del meglio di entrambi.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Una conversazione con un amico può portarti in una direzione totalmente inaspettata oggi. Ma andare avanti per un altro giro ora non è un compito in agenda, anche se sei portato in una destinazione magica. Naturalmente, vuoi avere una mano nel decidere il tuo futuro. La manifestazione dei tuoi sogni inizia dall’interno. Existentialist J. P. Sartre scrisse: “Siamo le nostre scelte”.

SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Le dinamiche interpersonali diventano più complesse oggi perché è estremamente difficile risolvere una differenza di credenze spirituali o di valori personali. È molto più facile vivere con variazioni di alimenti, colori e musica preferiti. Ma questo dilemma emozionale non indica necessariamente la fine del percorso. L’allenatore di pallacanestro Phil Jackson disse: “Tieni sempre una mente aperta e un cuore compassionevole”.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Immagina di essere musa per qualcuno. Vuoi essere intelligente e divertente, portando nuove dimensioni di divertimento nel mondo di un’altra persona. Tuttavia, su un’analisi approfondita, è evidente che desideri che un individuo giochi questo stesso ruolo nella tua vita. Anche se può sembrare strano in un primo momento, sei perfetto come allenatore motivazionale. Riducendo la dipendenza da altri, puoi controbilanciare il tuo potenziale.

CAPRICORNO ⭐️⭐️ TOP: Un approccio pratico all’amore potrebbe aprire alcune porte oggi. È difficile quando i problemi irrisolti ritornano dal passato con una tale intensità che sembrano essere ancora rilevanti. E’ necessario separarsi dai ricordi dolorosi del passato per sostenere una relazione. Devi essere abbastanza coraggioso per avviare le conversazioni che contano. Ignorare la verità per un colpo temporaneo alla felicità non vale la pena. L’onestà è un ingrediente essenziale per una intimità duratura.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti avere aspettative irrealistiche, anche se non sei consapevole del tuo attuale idealismo. È molto più facile formulare un’ipotesi e poi aggrapparsi a questa, non importa quale sia. Se vuoi crescere più vicino a qualcuno adesso, devi impegnarti ad approfondire la tua connessione emotiva e allargare l’orizzonte mentale. Jada Pinkett Smith ha detto: “La mia convinzione è che la comunicazione è il modo migliore per creare relazioni forti”.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Stai nuotando in un mare di possibilità infinite di relazioni, ma un’energia costrittiva ti permette di restringere la tua visione e di concentrarti su un unico obiettivo. Tuttavia, ci sono alcuni ostacoli che devono essere superati se vuoi scegliere con successo una direzione e rimanere su quella traiettoria. L’attrice Ruth Gordon ha detto: “Il coraggio è come un muscolo, è rafforzato dall’uso”.