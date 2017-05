Oroscopo del Giorno Giovedì 25 Maggio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con Oroscopo del Giorno Giovedì 25 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: Ci sono innumerevoli segni che ti attirano in molte direzioni e, per la tua natura curiosa, desideri perseguirli tutti. Oggi una pesante sollecitudine pesa sulla tua anima e potrai trovarti ad affrontare un complesso dilemma emotivo. Quelli vicino a te potrebbero essere messi fuori dalla tua impulsività in un primo momento, ma apprezzeranno la tua onestà nel lungo periodo. L’autore Peter McWilliams ha scritto “le confort zone si espandono di più attraverso il disagio”.

TORO ⭐️⭐️ TOP: Ti senti pronto per rivalutare la tua condizione fiscale. Puoi scoprire un quadro finanziario diverso da quello che ti aspettavi. Potresti anche spaventarti quando ti renderai conto della gravità della situazione, ma puoi riprenderla rapidamente se fai le necessarie correzioni in corso. La tua pazienza ti servirà, poiché non potrai raggiungere i tuoi obiettivi appena definiti durante la notte. Riparti con il tuo piano d’azione in semplici passi, in modo da poter tornare in pista con la minima quantità di danni collaterali.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sogni nostalgicamente il tempo in cui hai avuto più stabilità nella tua vita di quanto non ne hai in questi giorni. Ma i tuoi tentativi di mantenere i sistemi in funzione come in passato sono inutili. La velocità incomprensibile con cui la tua vita sta cambiando potrebbe lasciarti un pò sorpreso. Per fortuna, la tua disponibilità a fluire con le circostanze inalterabili è il tuo più grande talento adesso. Se ti sembra di non riuscire a superare i tuoi obiettivi, interrompi tutto e rivedi i tuoi piani in modo da poter riprovare.

CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Fortunatamente, il tuo flusso di coscienza rivela una nuova direzione da seguire. Non resistere a qualsiasi pensiero che entri nella tua mente, anche se sembrano oltraggiosi nel contesto attuale. Fortunatamente, c’è abbastanza tempo per eliminare le idee irrilevanti mentre nutrono quelle migliori. Theodore Roosevelt disse: “Nessuno si preoccupa di quanto sai, finché non sanno quanto ti interessa”.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sembra che tutti vogliono un pezzo di te oggi. La tua vita pubblica si sta spostando dall’essere una distrazione, ad essere l’evento principale. Devi essere al centro dell’azione perché i collegamenti sociali sono il collegamento mancante che fornisce un supporto tempestivo e molto necessario. Alterare la tua prospettiva ti autorizza a vedere i vantaggi degli alleati che credono in te. Sii l’amico che vuoi avere.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua capacità di concentrazione è in fase di analisi, in quanto ti sta tentando di iniziare un nuovo viaggio prendendo diversi percorsi contemporaneamente. La presenza della Luna in Gemelli, rende questo un momento auspicabile per discutere il prossimo progetto significativo. Fidati della tua intuizione e fai una scelta. Scegli un solo percorso con fiducia, ma rimani abbastanza flessibile per cambiare le direzioni lungo la strada.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Non vedi l’ora di condividere i tuoi programmi di viaggio con gli altri. Anche se è divertente fantasticare sulla tua prossima avventura, devi diventare serio se intendi veramente trasformare le tue visioni in realtà. Piuttosto che sognare storie selvagge basate sulle tue congetture, inizia un dialogo produttivo. La curiosa Luna in Gemelli ti stimola a rivalutare i tuoi obiettivi a lungo termine. La vita è breve. Fai tutto ciò che è necessario per rendere i tuoi sogni realtà.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua onestà brutale è ancora più difficile da gestire per gli altri. Anche se si può essere disposti a parlare di temi sensibili che gli altri cercano di evitare, c’è ancora molta spazio per il compromesso. Un approccio più rilassato ti permette di partecipare alle discussioni profonde e significative, senza spaventare il pubblico che ti ascolta.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: Le dinamiche di relazione sono in mezzo a potenti cambiamenti. La nuova luna in Gemelli continua ad agitare le tue interazioni personali. E’ di fondamentale importanza scegliere le parole giuste per trasmettere con precisione il tuo messaggio. Mantieni la tua discussione concisa e al punto. L’attore Malcolm Wallace in “Braveheart” ha detto: “Il tuo cuore è libero, trova il coraggio di seguirlo”.

CAPRICORNO⭐️⭐️⭐️ TOP: Si potrebbe correttamente supporre che cambiare atteggiamento è il modo migliore per migliorare la tua vita, ma liberarti dalle vecchie abitudini può essere una sfida scoraggiante. I tuoi obblighi ti portano in direzioni contrastanti, rendendo difficile tenere il corso delle cose. Fortunatamente, la versatile Luna in Gemelli offre l’opportunità di intraprendere azioni per confermare nuovi obiettivi. I piccoli guadagni che farai ora, cresceranno nel tempo.

ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Il tuo calendario è allungato al massimo, ma l’ultima cosa che vuoi fare è trascurare le tue responsabilità. Tuttavia, la capricciosa Luna in Gemelli trasmette la sua energia, alimentando una crescente sollecitudine per lanciare le scarpe e divertirsi. Fortunatamente la decisione è totalmente tua. Puoi cambiare il gioco semplicemente fischiando una melodia felice.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La loquace Luna in Gemelli ti stimola a rivelare le tue esigenze personali. Tuttavia, non c’è alcun motivo per abbattere il tuo messaggio invocando generalizzazioni vaghe. Essere più precisi sui tuoi sentimenti porta a risultati più positivi. L’apertura del tuo cuore incoraggia gli altri a fare altrettanto.