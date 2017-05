Oroscopo del Giorno Venerdì 26 Maggio

Cosa succederà oggi? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 26 Maggio. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Vuoi viverti il momento presente, ma ora potrebbe essere necessario saltare attraverso alcuni cerchi per tenere il passo con i cambiamenti. Sei desideroso di godere della spontaneità innocente mentre dura, ma le conversazioni semplici sembrano essere seguite da discussioni più complesse. Il mantenimento di un comportamento positivo è sufficiente a trasformare un’interazione potenzialmente sgradevole in una che sia vantaggiosa per tutti. Winston Churchill disse: “L’atteggiamento è una piccola cosa che fa una grande differenza”.

TORO ⭐️⭐️ TOP: La tua fiducia è alimentata da una piccola realizzazione oggi. Tuttavia, la tua avidità potrebbe creare una trama che ti porta in un territorio più complicato di quanto ti aspetti. Invece di trasformare una giornata perfetta in una dimostrazione della tua superiorità, accetta gentilmente i riconoscimenti per un lavoro ben fatto. Vivere in gratitudine piuttosto che in aspettativa coltiva la felicità.

GEMELLI ⭐️ TOP: Oggi gli altri potrebbero stare a guardarti come se fossi in un altro pianeta. Nel frattempo, ti piace confonderli mostrandoti più occupato di quanto tu realmente lo sia. Purtroppo, potresti finire la giornata senza aver rivelato nulla di tangibile e senza aver mostrato agli altri alcun segreto. Il narratore greco Aesop ha scritto: “Le apparizioni spesso ingannano”.

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Ognuno oggi nota lo scintillio negli occhi e il sorriso sul tuo viso, ma non stai rivelando alcun fatto reale per convalidare le loro ipotesi. Il motivo per cui stai mantenendo segretamente i tuoi pensieri è che non sei sicuro di come ti senti. Oppure, forse, sai esattamente la fonte della tua felicità e semplicemente non ti fidi che durerà. In entrambi i casi, è preferibile trovare qualcuno a cui poter confidare il tuo mondo interiore. Una gioia condivisa è una gioia doppia.

LEONE ⭐️⭐️ TOP: Ora potresti vivere in tranquillità, ma i problemi continuano a saltare fuori frequentemente. Fortunatamente, non è necessario gestire una crisi da soli, l’affascinante Luna in Gemelli ti aiuterà. Lasciatevi trasportare dalle vostre interazioni con gli altri.

VERGINE TOP: Vuoi goderti i frutti delle tue precedenti fatiche e ci sono esperienze mature intorno a te che sono pronte per la raccolta. Tuttavia, il mondo sembra oggi un luogo rumoroso e non hai voglia di sopportare tutte le sue distrazioni. Potresti però non essere in grado di dire no, perché il potenziale del piacere è molto attraente. Sfrutta al meglio la tua avventura, ma fallo con buon senso.

BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il potere del tuo cervello è alto e, anche se sei seduto in contemplazione, puoi sentire le parole mentre volano verso di te da ogni direzione. Ma tu non sei uno che aspetta che accada qualcosa di speciale. Se non arriva un’opportunità all’inizio della giornata, esci alla ricerca di un’altra. Nel frattempo, usa la tua immaginazione per esplorare ogni possibile contingenza. Cattura il potere del momento.

SCORPIONE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Trovare il tuo centro di gravità può essere difficile, specialmente quando stanno soffiando intorno a te i venti del cambiamento. Evita la tentazione di fissarti solo sul tuo successo o potresti trovarti a combattere contro un ostacolo dopo l’altro. Lasciare andare il controllo non è mai facile per te, ma oggi è ancora più difficile. George Orwell scrisse: “La felicità può esistere solo nell’accettazione”.

SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: Qualcuno può diventare troppo invadente oggi.. Ammira gli altri quando sono diretti, ma riservati la capacità di rispondere in maniera adeguata. Non ti piace che qualcuno ti dica cosa devi fare. Piuttosto che reagire con un comportamento ribelle però, considera un approccio più civile. Il compromesso è l’arte di dividere una torta in modo che tutti pensino di avere il pezzo più grande.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ci sono tante cose diverse da fare oggi, e non sai nemmeno da che parte cominciare. Fortunatamente, possiedi un sacco di energia e puoi passare rapidamente a diversi progetti. Potrebbe sembrare anche agli altri che stai facendo tutto in una volta, ma questo è ovviamente solo un aspetto. La tua soddisfazione sarà una dolce ricompensa.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo week-end comincia presto quando i pianeti ti invitano a fare soldi fuori dal lavoro e inserirti nel divertimento. La Luna in Marte combina ti spinge ad essere passionale e creativo, ispirandoti a canalizzare tutta l’energia per il tuo piacere. Aumenta il tuo divertimento finendo però tutti i tuoi lavori prima di giocare.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Non ti piace sentirsi sconnesso dal tuo intuito, ma oggi potrebbe essere necessario abituarti alla mancanza di chiarezza. Fortunatamente, puoi ancora trovare tanto piacere se trascorri tempo a rispettare le tue esigenze personali. Ma naturalmente hai difficoltà a fissare limiti e la Luna in Nettuno rende questo compito ancora più difficile. La tua persistenza paga, portando a guadagni tangibili in seguito.