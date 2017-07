Oroscopo del Giorno Giovedì 20 Luglio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 20 Luglio. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Le tue emozioni possono sembrare un pò fangose oggi. Potresti non capirne la ragione. Condividi con gli altri i tuoi pensieri. Dovresti scoprire che la conversazione ti aiuterà a risolvere i tuoi sentimenti. Prendi il tempo che ti serve. Non lasciare che gli altri ti lascino credere che qualcosa che sospetti non sia vero.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Riuscirai a fare tutto oggi, Toro. Potresti non sentirti particolarmente potente e forse ci potrebbero essere coloro che cercano di farti sentire incompetente. Riconoscerai che questa è una tendenza passata e presto tornerai al tuo vero sé. Apriti di più del solito e fai più luce nella tua vita.

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è il tuo giorno per brillare, Gemelli. Assicurati di avere il merito per tutto quello che fai. Cercate di non cadere in autocommiserazione. Siate voi stessi e la gente seguirà naturalmente il vostro vantaggio. Ora è un momento eccellente per fare piani per il futuro. Rimanete a terra e sul bersaglio con i vostri obiettivi.

CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Oggi è un giorno di contrasti, Cancro. Mangia cioccolato al mattino e vai a correre nel pomeriggio. Trascorri più tempo a casa e fai più chiamate di quanto normalmente faresti. Pulisci la tua scrivania e organizza una libreria. Perché non pulisci il frigorifero? Prenditi cura dei tuoi animali domestici.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La giornata non comincia finché non liberi la testa e prendi in considerazione alcuni problemi personali. Riconosci che c’è un percorso per tutti. È potente, ma non farà alcun bene. Concentrati di più sulle attività banali che devono essere fatte. Perché non fai un elenco?



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Oggi potrebbe essere una giornata difficile per te, Vergine. Tu istintivamente vuoi sfuggire alla situazione ed esplorare i tuoi orizzonti, ma qualcosa ti tiene giù. Prenditi cura delle fatture sulla tua scrivania e occupati della confusione nella camera da letto. Eliminare lo spazio fisico attorno a te ti aiuterà a liberare lo spazio mentale nella tua testa. Sarete presto abbastanza liberi.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il mondo è aperto a te oggi Bilancia, quindi approfitta di tutte le grandi cose che ha da offrire. Le cose che dite e che fate hanno un forte impatto sugli altri. Questa è una giornata fantastica per prendere in carico e condurre gli altri che sembrano stare in giro. La tua prospettiva solida sarà un bene in ogni situazione.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Dite che cosa c’è nella vostra mente, ma non vi offendete se nessuno sembra ascoltare. Concentratevi sulle vostre aspirazioni e spingetevi al limite. Potreste aver parlato molto di recente e avere grandi idee. Ora è il momento in cui è necessario disporre di alcune basi per realizzare queste idee.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Togli la testa dalle nuvole Sagittario e torna alla Terra per una bella visita. Ci sono alcune cose da curare qui. I compiti quotidiani e gli interventi di routine non saranno dolorosi dopo che ti impegnerai con la mente nel realizzarli. È possibile realizzare molto oggi. Basta maneggiare con sicurezza la realtà.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Porta le cose sulla Terra Capricorno. Goditi la giornata. Rallenta un pò e adotta un atteggiamento attento, sensibile e ricettivo, le cose così fluiranno naturalmente. Questo non è un giorno per combattere. È un momento per connettersi con gli altri a livello simbiotico.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è un giorno fantastico per te Acquario, quindi goditelo a pieno. Le tue emozioni saranno stabili e la tua fiducia in te stessi sarà forte, quindi usa questo a tuo vantaggio. Questa energia può essere sottile, ma se si stabilisce un piano per ciò che si desidera realizzare, si può essere molto più produttivi.

PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Oggi è un buon giorno per fare semplicemente le cose che devi. Prenditi cura dei compiti fastidiosi che si sono accumulati. Hai una grande opportunità per compiere molto.