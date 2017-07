Oroscopo del Giorno Venerdì 21 Luglio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 21 Luglio. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Inserisci la tua sensuale, bella natura, Ariete. Prendi tempo ogni giorno per tendere una mano alla tua anima e assicurati che ottenga il nutrimento di cui ha bisogno per irradiare il mondo. Le persone impreviste probabilmente appariranno su altre strade, quindi non sorprenderti quando un ex amante busserà alla tua porta. Eventi del passato possono viaggiare al presente per insegnarvi una preziosa lezione di vita.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Puoi sentire oggi un nervosismo che ti esorta a muoverti, Toro. Un viaggio in un posto può mandarti ad un altro, che potrebbe portarti ad un’avventura completamente diversa. Può sembrare come se fossi in una caccia pazza. L’energia della giornata potrebbe lasciarti sconvolto, ma non mollare. La tua persistenza pagherà alla fine.

GEMELLI ⭐️ TOP: Un buon suggerimento da ricordare è stare attento a quello che dici sulle altre persone. Se stai parlando di qualcuno che non è presente, agisci come lui o lei. Qual è la tua motivazione per dire le cose che dici? È necessario parlare in tal modo? Un commento negativo su qualcuno sta per risonare attraverso il cosmo. La gente potrebbe perdere fiducia in te.

CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Potresti aver bisogno di un pò di tempo da solo oggi per riportarti al centro, Cancro. L’indipendenza è l’idea fondamentale da tenere in tasca. Assicurati di non diventare vittima di un impegno che hai da molto tempo. Come cambia il paesaggio, devi anche cambiare tu. Le azioni ostinate saranno dannose in un giorno come questo. Sii onesto e grato per le cose che hai.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Non pensare automaticamente che la bellezza debba essere definita da vecchi standard Leone. È ora di cambiare la definizione. Il tuo lavoro non è cercare di assicurarti che tutti ti amano. C’è solo una persona che devi soddisfare e sei tu.



VERGINE ⭐️ TOP: I problemi potrebbero diventare un pò più pesanti oggi, Vergine. Il tuo compito è quello di infondere una certo umorismo nella situazione. La tua adattabilità verrà messa alla prova, poiché le altre persone restano ferme nelle loro opinioni. Sii consapevole di come usi le tue parole. Le altre persone, specialmente i superiori o gli anziani, possono essere offesi da osservazioni scorrette e offensive.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Se non ruoti la manopola oggi, si romperà. Forse è necessario provare un’altra porta. Se le cose non fluiscono senza problemi, allora probabilmente non dovevano esistere. La vita non deve sempre essere una lotta. Il tuo compito è di godertela.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo nuovo approccio alle cose potrebbe avere qualche sconforto dai superiori oggi Scorpione, ma non lasciarti fermare. Riconoscere che la tua natura indipendente e un pò ribelle contribuisce a mantenere in equilibrio il mondo. Non abbandonare la lotta quando le autorità insistono sul fatto che il loro modo di fare le cose è meglio del tuo, quando in realtà è semplicemente vecchio. Usa la tua volontà e determinazione per combattere le forze da sopra.



SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: Potresti essere chiamato a scegliere tra due modi di gestire una situazione, Sagittario. Il vecchio modo improvvisamente si confonde con il nuovo. In che modo intendi procedere? Non presumere che il modo che ha funzionato per sempre è ancora il migliore. Utilizza l’intuizione per scegliere il percorso migliore per te.

CAPRICORNO ⭐️ TOP: Eventuali eventi imprevisti potrebbero cambiare le carte in tavola quando meno te lo aspetti, Capricorno. Non scoraggiarti. Tutti gli altri giocano alle tue stesse regole. Se il tavolo sembra storto, vai in un altro. Non cadere vittima dello stesso trucco due volte.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Il tuo senso di sé può essere sfidato oggi e potresti avere difficoltà a mantenere il tuo posto durante la giornata. Tieni presente che il modo in cui gli altri ti vedono non è necessariamente il tuo modo. Non ti sentire come se dovessi cambiare direzione per piacere a chiunque. L’unica responsabilità sei tu. Possono verificarsi eventi bizzarri che ti esorteranno a cambiare il tuo pensiero.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Mentre segui il percorso verso l’acquisizione dell’ultimo, del più grande, del più veloce e del migliore, potresti aver lasciato dietro alcuni valori fondamentali. Non perdere di vista i principi che costituiscono il tuo carattere. Riprendi il controllo e sii consapevole del modo in cui ti proietti verso gli altri.