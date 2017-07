Ristorante La Terrazza: a San Marino torna a vivere il Medioevo

Le occasioni per fermarsi a al Ristorante La Terrazza sono le più varie: un pranzo di lavoro, una cena romantica, un break durante la visita alla Città ed ai suoi monumenti, un avvenimento da festeggiare, una ricorrenza da celebrare. Una visita a San Marino, senza essersi seduti al Ristorante La Terrazza, non può essere completa.

Un accesso indipendente, lo colloca nel palazzo dell’ Hotel Titano , e lo si incontra salendo verso il Palazzo del Governo. La posizione ne fa il punto di incontro privilegiato per i sammarinesi, che conoscono il valore della cucina del territorio senza compromessi, ed ovviamente per i visitatori che si spingono fin quassù per poter deliziare ad un tempo, vista e palato.