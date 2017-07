MSC Meraviglia: la nave più grande mai costruita da armatore europeo

L’esclusività è garantita dall’MSC Yacht Club disposto su 3 ponti, con nuovi servizi, lussuose suite, aree dedicate e maggiordomo disponibile 24 ore su 24, mentre un ponte è dedicato alle attività e i servizi per i bambini dove è possibile usufruire di proposte innovative per tutta la famiglia.

Tra le particolarità della nave, troviamo il più lungo SKY Screen a LED sul mare . Lungo 80 metri accompagna una meravigliosa promenade interna in stile mediterraneo lunga 96 metri e progettata per diventare l’hub social della nave.