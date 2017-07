Oroscopo del Giorno Lunedì 24 Luglio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 24 Luglio. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Il tuo cuore potrebbe sperimentare alcune oscure fluttuazioni oggi, Ariete. Potrebbe sembrare che le tue emozioni siano su un treno che deraglierà. La cosa migliore da fare è sedersi e scrivere. Comporre una lettera, una canzone o una voce del diario. Sei molto meno confuso di quanto pensi. In caso di dubbi, consulta qualcuno che ami e di cui ti fidi. Vai con i tuoi istinti.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Improvvisamente le cose stanno arrivando. Il dramma sta scalando e non sei sicuro di ricordare tutte le tue linee. Prendi le cose un passo alla volta. Affronta le problematiche come vengono. Se corri troppo, potresti essere sopraffatti dalla paura che la situazione sarà più grave di quanto si possa gestire. Non sudare per niente.



GEMELLI ⭐️ TOP: Oggi puoi sentirti come un yo-yo in mano di qualcun altro. Non cadere in preda alla vittimizzazione. Stai in piedi anche se significa che gli altri si sconvolgono. Tu sei responsabile dei tuoi sentimenti e di nessun altro.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il mantenimento dell’equilibrio non può essere un compito semplice oggi, ma se qualcuno può farlo, puoi farlo anche tu. Forti pareri da parte di altri potrebbero emergere per sfidarti. Hai un sacco di munizioni nel tuo arsenale. Puoi imparare un pò accettando questa sfida e impegnandoti in un dibattito acceso. Abbi fede in te stesso.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il desiderio è il nome del gioco di oggi. Se vuoi, puoi farlo, ma non sarà facile. Il premio andrà a chi lo desidera più. Mostra alle persone intorno a te quanto puoi fare. Impressionerai gli altri con la tua incredibile unità e determinazione. Non cadere vittima della vespa che ti potrebbe stordire.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è come giocare una partita in casa, Vergine. Hai fan che ti supportano e conosci il territorio. Approfitta delle piccole cose a tuo favore. C’è una forza drammatica al lavoro che è erratica ma estremamente potente finché manterrai il controllo. Rimani concentrato sui tuoi obiettivi. La vera felicità è a un piccolo passo.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Prendi l’aiuto degli altri oggi, Bilancia. Lo scambio di informazioni è fondamentale per mettere gli ultimi pezzi di puzzle in atto. Fare le cose da solo è importante e necessario, ma a un certo punto è necessario rendersi conto che il prossimo passo importante richiede una certa quantità di input da parte degli altri. Non diventare una siccità o un onere per gli altri.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è un ottimo giorno per te, Scorpione. Celebralo. Il tuo ego è forte. Belle cose stanno scorrendo per la tua strada. Dovresti godere di un buon umore che attirerà persone e situazioni favorevoli. Non esiste praticamente alcun limite all’espansione di questo giorno. Una cosa da tenere in guardia è l’arroganza. Sii orgoglioso, ma non presuntuoso.



SAGITTARIO ⭐️ TOP: Le tue emozioni possono essere un pò scorrette. Può essere difficile concentrarti su qualcosa oggi, Sagittario. Le cose continuano a passare da un soggetto all’altro con poca risoluzione. Gli altri non sono in grado di essere molto simpatici con i tuoi sentimenti. Sarai deluso. È un giorno buono per concentrarti sulla tua testa piuttosto che sul tuo cuore.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️ TOP: Vi è un’ulteriore esplosione di vento pronta per spiegare le vele oggi, quindi assicurati di avere entrambe le mani sul timone. Dovunque il timone sia puntato, è la direzione in cui vuoi andare. Una volta raggiunta la rotta, sarà difficile modificare la posizione, quindi assicurati che la bussola sia correttamente impostata. Continua con il tuo viaggio, pieno di velocità in avanti.



ACQUARIO ⭐️ TOP: L’energia della giornata è sbagliata e probabilmente avrai saltellato ovunque. Non preoccuparti di cercare di stabilire i piani in questo momento. Potresti sentirti come se stai cercando di afferrare un pesce scivoloso con le mani unte. Se è così, non preoccuparti. Lascia che i pesci nuotino via per ora. Rilassati. Puoi sempre catturarne un altro, se necessario.

PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Alzati e vai oggi, Pesci. Non hai tempo da perdere. La tua mente sarà impegnata ad affrontare molte attività, ma questo ti va bene. Sei ben attrezzato per affrontare le molte situazioni frenetiche che probabilmente verranno. C’è una grande forza per le tue emozioni che puoi utilizzare per collegarti con gli altri e comunicare i tuoi pensieri in modo sano.