Oroscopo del Giorno Martedì 25 Luglio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 25 Luglio. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: La tensione nell’aria potrebbe essere quella di cui hai bisogno per diventare più consapevole delle questioni subconsciali che influenzano il tuo comportamento. C’è molto da fare ancora. Più si può parlare in modo onesto del dolore che le persone ti hanno causato, più ci sarà amore in futuro. Apri i canali della comunicazione.



TORO ⭐️ TOP: Puoi permettere a qualcuno di continuare un comportamento pericoloso di dipendenza semplicemente perché vuoi evitare un confronto. Riconosci che questo comportamento non ti sta facendo alcun bene. Quanto più continui a perpetrare la menzogna, tanto più farà male a tutte le parti coinvolte. Sii aperto e onesto con le tue preoccupazioni.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti avere qualche problema con il cibo, Gemelli. Forse il tuo senso di autostima non è al massimo, e stai cercando di compensare questo, sabotando il tuo rapporto con il corpo. Il cibo è nutrimento sano di cui hai bisogno per sopravvivere. Il tuo corpo merita rispetto, e devi dargli il carburante appropriato che deve essere sano.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se c’è un problema con il tuo partner che hai bisogno di rivelare, questo è un buon momento per farlo. Non trattenerti solo per mantenere l’equilibrio nel rapporto. Non sacrificare la tua tranquillità per impedire alla barca di scivolare. Rifiutare di affrontare la realtà solo per mantenere una bella facciata, non sta facendo bene a nessuno. Sii totalmente onesti con te stesso, con i tuoi sentimenti e con le altre persone.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: L’intensità della giornata può portare un’opposizione inaspettata. Non sottovalutare le emozioni di un amato. Mantieni attenzione su questi temi e sii realistico sulle loro soluzioni. Nessuno si aspetta di avere tutte le risposte, quindi non fingere. Siamo tutti umani e tutti commettiamo errori.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Concedi ai tuoi cari l’attenzione di cui hanno bisogno oggi. Non lasciare passare un altro giorno senza dire che li ami. La vita è breve e diventa più breve ogni giorno. Confrontatevi su un problema serio che ha bisogno di essere affrontato. Tu sei responsabile dei tuoi sentimenti. Non giocare a fare la vittima. Avrai solo più dolore e risentimento in seguito.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Non scappare dalla tensione di oggi, Bilancia. Qualsiasi stress emotivo che senti sarà aggravato se non viene affrontato subito. Più si affronta il presente, tanto meno ti pentirai in futuro. Elimina qualsiasi situazione appiccicosa che nasce e si muove in avanti. Le persone non possono capire le tue esigenze e le tue preoccupazioni finché non le spiegherai chiaramente.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Ti nascondi dietro la tua barriera intellettuale, Scorpione. Giocare non ti porterà da nessuna parte. La vera forza sta levandosi in piedi e dimostra di poter dire ciò che ti senti in qualsiasi situazione, soprattutto per quanto riguarda una persona amata. Se senti la necessità di dire qualcosa, dilla. Non aspettare che la situazione ti porti ad un argomento malsano prima di rivelare finalmente i tuoi sentimenti.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Smetti di ascoltare le emozioni di tutti gli altri e prova a concentrarti sulle tue Sagittario. Essere empatici è certamente lodevole, ma a un certo punto è necessario affrontare la realtà e guardarsi allo specchio. Fai una chiara distinzione tra le tue esigenze e quelle degli altri. Esprimi i tuoi sentimenti. Chiedi aiuto se ne hai bisogno. Le altre persone non possono leggere la tua mente. Probabilmente non hanno idea di cosa senti.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️TOP: Può sembrare che nessun lato del letto è il lato giusto in cui svegliarsi oggi. L’unica soluzione può essere solo tornare a sognare se è possibile. Se non puoi, concentrati sul tuo cuore, perché sta cercando di dirti che ha bisogno di una certa attenzione. Le emozioni potrebbero essere alte, quindi fai attenzione a come tratti te stesso e gli altri.



ACQUARIO ⭐️⭐️TOP: Potresti sentirti come se sei stato attraversato da una persona amata oggi. Forse le tue parole vengono utilizzate contro di te in modo tale da farti apparire come il cattivo. Lascia che il partner capisca che lo stai giudicando per il suo comportamento e non per la sua persona.

PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Puoi dire una cosa un minuto e un’altra quello dopo. Passi la maggior parte del tempo saltando da un numero all’altro senza problemi. Pensa a cosa vuoi dire per primo. Non dire il tuo pensiero ad alta voce in modo che gli altri possano sentirlo. Il tuo processo di pensiero continuo potrebbe essere scambiato per la tua analisi finale. Potrebbe crearsi confusione.