Il materiale di costruzione utilizzato per il Shanghai Wuzhou International Plaza non ha bisogno di manutenzione. Tutto grazie alla patina di carbonato di zinco che lo ricopre e si rigenera subendo un invecchiamento naturale, proteggendolo anche dalla corrosione. Il costo? Circa $250.000.000.

Una serie di spazi verdi, quasi “isole”, sono distribuiti all’interno del “fiume”. Il loro scopo è quello di fornire zone d’ombra naturale e per “ammorbidire” lo sky line urbano. Alla foce di ogni “canyon” vi è una piazza paesaggistica incorniciata da un portale d’ingresso creato grazie alle sue rispettive torri. L’abbellimento, l’arredamento e l’illuminazione integrati all’interno della piazza sono organizzati come “impulsi”, che stimolano ed incoraggiano l’attività visiva e pedonale.