Billion Dollar Pop Corn: il Pop Corn più costoso al mondo

Il pop corn piace proprio a tutti. Quando il languorino è dietro l’angolo, teniamo sempre, a portata di mano, una bustina di pop corn da sgranocchiare. Ma questa delizia può essere tanto buona quanto costosa e volete sapere il perché? Semplicemente perché ne esiste un tipo che che viene considerato il più costoso al mondo e si chiama Billion Dollar Pop Corn.

Il nome di questa leccornia è già tutto un programma non credete? A creare il Billion Dollar Pop Corn è stata la Berco, una famosa industria gastronomica statunitense. Tra gli ingredienti usati per realizzare questo prodotto troviamo foglie d’oro commestibili a 24 carati e sale di Laeso (il più caro del mondo). Inoltre i chicchi sono ricoperti di caramello, ottenuto con zucchero biologico, burro prodotto dal caseificio Vermont Creamery e vaniglia Nielsen Massey, ma senza dubbio è il sale a fare la differenza.

Il sale di Laeso, una piccola isola danese, viene estratto con metodi che risalgono a mille anni fa, e per l’esigua produizione viene pagato fior di milioni di dollari o di euro se preferite. Ma non siamo qui per parlare del costo di questo sale ma del Billion Dollar Pop Corn, il vero protagonista. E allora, amici miei, quanto crediate che possa costare? Vi dico solo che per una confezione da 400g si è arrivati a spendere la bellezza di 1000 dollari.

Beh, questi gustosi snack non sono certo per tutti, ma tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro, sedersi sul divano a guardare un bel film con una confezione maxi di Billion Dollar Pop Corn, sarebbe un sogno. E allora, gente, affrettatevi a mettere una mano sul cuore e l’altra sul portafoglio per accaparrarvi fino all’ultima confezione di questo unico e inimitabile pop corn.