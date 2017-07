Oroscopo del Giorno Giovedì 27 Luglio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 27 Luglio. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Potresti scoraggiarti per evitare un impegno oggi, Ariete. Sii forte e fai sapere agli altri i tuoi pensieri anche se pensi di poter ferire i loro sentimenti. Il tuo compito è quello di proteggere le tue emozioni. Le altre persone possono gestire le proprie. Sii aggressivo se devi. La tua sanità dipende dall’essere vero con te stesso.



TORO ⭐️ TOP: Sei in un momento drammatico oggi. È abbastanza possibile che tu erutti come un vulcano. Non ti vergognare di rilasciare queste emozioni. Le tue nature femminili e maschili sono collegate e lavorano armoniosamente per esprimersi al meglio. Apri le porte della comunicazione e lascia passare la carica.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo partito filantropico potrebbe voler uscire e fare buone opere oggi. La modalità predefinita è quella di prendersi cura degli altri. Questo va bene, ma assicurati che non si esaurisca la tua linfa vitale. La chiave è quella di offrire consulenza e poi allontanarsi dalla situazione. Non sei responsabile delle azioni delle altre persone. Fornisci informazioni, ma lascia la decisione finale alla persona che stai cercando di aiutare.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Oggi è una giornata straordinaria e si può ottenere molto utilizzando la tua mente veloce e il tuo spirito acuto. Le informazioni stanno volando velocemente. Prendi ciò che si intona con te e scarta il resto. Quanto più sarai informato, tanto più sarai attrezzato per affrontare le decisioni del giorno. Analizza tutti i fatti prima di procedere.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Perché io? Potresti farti questa domanda oggi. La tua vita può sembrare un’intensa corsa sulle montagne russe che non si ferma mai. Ma in fondo ti rendi conto che non avresti nessun altro modo. Fai una pausa da tutto questo oggi se puoi. Comunica i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Parlando ti sentirai molto meglio.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo cervello può ronzare come in un alveare oggi. C’è una grande quantità di informazioni da elaborare ora. Stai pensando ad acquistare nuove apparecchiature elettroniche o piccoli elettrodomestici per la tua casa? Adesso è un buon momento per fare qualche ricerca su questo progetto prima di consegnare la tua carta di credito. Utilizza dati per raccogliere i fatti.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Non pensare automaticamente che è possibile risolvere tutti i problemi da solo.. Basta parlare con gli altri, potrebbe aiutarti a far luce su una situazione che ti ha sconvolto in precedenza. Non ti vergognare di chiedere aiuto. Tutti abbiamo problemi e questioni da affrontare. Non sei solo.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Alzati presto e vivi, Scorpione. Hai molta energia emotiva e fisica che ti aiuta a compiere tutto ciò che devi fare. L’energia planetaria è al tuo fianco. Approfittane per dire ciò che è nella tua mente e fare un passo più vicino a chiunque tu voglia. La tua natura attiva e ricettiva è prominente. Dovresti essere in grado di trovare un equilibrio sano tra donazione e ricezione.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: Parla oggi Sagittario. Forse nessuno ha sentito il tuo punto di vista. Ma è incredibilmente importante per loro sentirlo. Solo perché le persone non chiedono la tua opinione non significa che non sia valida. Hai una visione incredibile delle cose che gli altri non hanno.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualcuno ha appena acceso il ventilatore e le carte volano ovunque. Stai riprendendo il ritmo e stai riuscendo a raccogliere i pezzi. Oggi potresti chiedere agli altri di raccogliere i documenti che hanno attraversato la tua stanza. Tieni d’occhio le cose in modo da non perdere il posto.

ACQUARIO ⭐️ TOP: Oggi nessuno risponderà alle tue esigenze, perciò alzati e fai le cose da solo. C’è poco simpatia da parte degli altri, e le opinioni forti sono tante. C’è una grande quantità di pettegolezzi intorno a cui si può tentare di unirsi. Non abilitare questo tipo di comportamento. E’ solo un modo per isolarti dagli altri.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Ascolta attentamente il vento, perché le risposte stanno soffiando davanti a te. Mettiti in contatto con persone che non senti da un pò. Puoi essere molto produttivo oggi in situazioni inaspettate. Ironia della sorte, meno si pianifica, più si compirà. Sii spontaneo. Le rivelazioni verranno a voi in un lampo.