Make up estivo: veloce, leggero e luminoso. I nostri consigli di bellezza

Risparmiare tempo, alleggerire i passaggi, far respirare la pelle. E’ questa la mission impossibile parlando di make up estivo. Ecco alcuni consigli per un trucco veloce e luminoso.

Vietato, d’estate, saltare un buon prodotto idratante prima del make up estivo. Bakel Jaluronic è un fluido effetto acqua, a base di acido ialuronico che garantisce idratazione profonda, lifting immediato e maggiore luminosità dell’incarnato. Valido aiuto anche Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate, un’acqua di bellezza che rinfresca, rivitalizza, rassoda e illumina la pelle. E come non menzionare: La Prairie White Caviar Illuminating Pearl Infusion, siero infuso di perle a base di caviale dorato e vitamina C. Per una pelle più luminosa, compatta e giovane.

Il passaggio successivo implica la scelta di un fondotinta o meglio, un “non fondotinta”. Ideali per l’estate le BB cream: idratanti e perfezionanti. Chanel Vitalumiere Aqua Fresh è un fondotinta cremoso a consistenza “acqua-gel”, ultra fresco e luminoso. Giorgio Armani Maestro Glow Nourishing invece, è arricchito con 3 oli nutrienti: albicocca, passiflora, crusca di riso. Perfeziona l’incarnato e dona un colorito dorato, naturale. Tom Ford Sheer HighLightin Duo, con oro e pesca, crea un contouring luminoso e un effetto glow diffuso.

Must di stagione, il lip scrub o i gloss ultra shine, per un tocco di luce e freschezza a tutto il volto. Chanel Rouge Coco Shine in 537 Golden Sand, nude, e 527 Golden Sun, pesca, hanno un finish brillante, traslucido e altamente idratante. Clarins Instant Lip Confort Oil, è un balsamo-olio di colore lucente, disponibile in 5 nuances: candy, arancia, litchee, menta e miele. Gucci Luxurious Moisture Lipstick invece, ha una formula cremosa e confortevole. Nuance passepartout: il 315 Peach Blossom, nude rosato.