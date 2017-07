Oroscopo del Giorno Venerdì 28 Luglio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 28 Luglio. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️ TOP: Il tuo fuoco oggi sembra saltare da un problema all’altro senza trovare la soluzione. Questo non è un giorno per trovare una soluzione. Prova a ricercare, mettere in discussione e raccogliere i fatti. Mantieni aperti i canali di comunicazione e non cercare di scollegare nessuno con le risposte. Sarai molto impegnato tenendoti attivo e leggero.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti incontrare una forte opposizione oggi. Può sembrare che qualcuno voglia tagliare dritto al tuo cuore. In realtà, questo è un messaggio che ti ricorda di pensare alle cose in termini di collettività, di unità di tutti. Sii consapevole di essere in una prospettiva più grande. Discuti le questioni con gli altri prima di prendere decisioni importanti.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Agisci sui tuoi istinti e non ti sbagli, Gemelli. Potrebbe essere necessario rinunciare al controllo e mettere da parte il pensiero logico. Lascia che il vento ti porti dove vuoi. Esplora i tuoi sentimenti e come gli altri ti influenzano. Sarà quasi impossibile solidificare i piani di oggi. E’ meglio esplorare le opzioni e confrontare le note con gli altri. Non sporgerti nel modo di pensare.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Hai il pezzo mancante di cui la gente ha bisogno in ogni situazione oggi. Hai la possibilità di fare impressioni favorevoli su quasi tutti. Scendi dal letto prima del solito e farti pompare il sangue con una passeggiata veloce attorno al quartiere.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le persone potrebbero voler parlare molto, ma stanno evitando i loro sentimenti oggi. Metti le tue emozioni sul bruciatore posteriore e lascia che la tua mente prenda il largo. Affronta i fatti e assicurati che le tue emozioni non interferiscano con le informazioni ricevute. Le cose possono diventare offuscate se non rimani fedele alla comunicazione che sta avvenendo. Sii consapevole dell’impatto delle tue parole.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Dovresti essere in grado di valutare le tue emozioni da una prospettiva separata oggi. Assicurati che le azioni siano basate sulla praticità e che non agisci in modo corretto in risposta alle manovre frettolose di qualcun altro. Sarai sorpreso dalle incredibili cose che si sviluppano se pensi bene prima di agire.



BILANCIA⭐️ TOP: Se stai parlando di un’altra persona oggi, non dire niente che la potrebbe sconvolgere. I pettegolezzi possono funzionare in maniera dilagante, ma non è una scusa per contribuire a farlo. Sappi che ciò che dici ha un forte impatto sulle persone che ti circondano. È probabile che si diffonda in molte altre orecchie di quanto non pensi.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: È importante intervenire in un giorno come questo, Scorpione. Fidati di te e dei tuoi istinti. Spesso hai il consiglio perfetto per tutti, ma non per te. Tieni presente che potrebbe essere necessario rivolgersi agli altri per i migliori consigli. Parla e poi agisci. L’esitazione avrà solo conseguenze negative. Hai tutti i fatti necessari.



SAGITTARIO ⭐️ TOP: Potresti sentirti confuso e non sapere quale strada percorrere. Il tuo aspetto sconcertato non dà agli altri molta fiducia nella tua capacità di prendere una buona decisione. Non sentirti obbligato a rimanere in una situazione malsana. Potrebbe essere il momento di lasciar andare e rompere alcuni legami con le cose che non vanno più bene per te.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️ TOP: È importante uscire all’esterno e sentire il vento tra i capelli. Riconnettiti con la natura e riconosci i quattro elementi, in particolare l’aria. Prendi profondi respiri e riempi i polmoni con la forza vitale energizzante. Immaginati su una montagna che guarda su un vasto oceano. Espandi la tua consapevolezza in modo che nulla sfugga alla tua attenzione. Mantieni la tua testa in disordine e apriti a nuove avventure.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Fai uso pratico dei pensieri che hai sintetizzato negli ultimi giorni. Stringi i tuoi confini e estendi la tua saggezza alle persone che ti circondano. Questo è un giorno per agire. Connettiti con il tuo cuore e progredisci con i tuoi progetti. Pensiamo normalmente ai nostri cuori come morbidi, teneri e vulnerabili. Pensa al tuo cuore oggi come duro, forte e avventuroso.



PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Questo è un giorno importante per fare connessioni preziose. Sarai impegnato in conversazioni veloci e spiritose e dibattiti da cui puoi imparare molto. Sei bravo a vedere entrambi i lati di un problema. Il problema è che questo può portare ad indecisione e all’incapacità di impegnarsi. Scegli un percorso e attieniti a questo.