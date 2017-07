Oroscopo del Giorno Lunedì 31 Luglio

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 31 Luglio. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi ti puoi svegliare e renderti conto che c’è serio spazio per migliorare, Ariete. C’è molto da fare semplicemente eliminando l’intasamento e riorganizzando le librerie della vita in modo più attraente. Mescola alcune opere d’arte ai libri per un effetto visivo più interessante.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Tendi a mantenerti per te Toro, ma oggi potresti essere ispirato ad unirti ad un’attività di gruppo. Forse alcuni amici ti hanno invitato a uscire per bere. O forse un vicino ti ha chiesto di considerare l’adesione ad un’organizzazione di quartiere. Qualunque sia lo scenario, tutti i segni indicano che qualsiasi attività di gruppo che unisce sarà utile. Farai del bene e probabilmente ti farai anche nuovi amici.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tecnologia è per te oggi. Potrebbe essere utile installare un nuovo telefono o un sistema informatico che ti renderà la vita un pò più facile. Oppure potresti decidere di intraprendere un corso per imparare a padroneggiare un’area tecnica che è stata difficile da cogliere. Tutto ciò che fai o impari oggi ti renderà più felice e più produttivo.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei una creatura sociale Cancro, e oggi ti puoi aspettare di attirare molta attenzione. Ti senti bene e la gente lo nota! Esci e e mescolati con gli altri. Sei una persona di talento, ma brilli di più quando sei con gli altri. E questo oggi è particolarmente visibile.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai un’anima romantica, Leone. Oggi i tuoi pensieri sono sull’amore e sul romanticismo. Potresti pensare a quella persona speciale della tua vita, grata di averti trovato. Oppure potresti desiderare qualcuno di importante nella tua vita e trascorrere una buona parte della giornata tracciando la strada per trovare un compagno. Se stai pensando di stabilirti, attendi tutte le tue risorse per farlo accadere.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi qualcosa di grande potrebbe avvenire vicino a casa, Vergine. Sarebbe consigliabile rimanere all’interno, se possibile, o almeno non andare troppo lontano. Il traffico può essere bloccato e i marciapiedi affollati con i pedoni ansiosi di avere uno sguardo più vicino. Usate questo “arresto domiciliare” auto-imposto per fare alcuni lavori trascurati.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Hai talenti nascosti che possono essere rivelati oggi, Bilancia. Forse la collaborazione con qualcuno di nuovo ti sta facendo fare cose che non avresti mai pensato di poter fare. Forse scoprirai un talento per la scrittura, per il disegno grafico o per la gestione del denaro. Non puoi fare a meno di meravigliarti in questa scoperta, perché apre un mondo di nuove possibilità. Non è necessario intervenire adesso. Sviluppa il tuo potenziale inutilizzato.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei una persona cara, Scorpione. Oggi la tua preoccupazione per gli altri potrebbe essere così forte da fare passi per fare qualcosa di concreto per salvare, se non il mondo, almeno alcuni degli individui in esso. Puoi sentirti parte di una causa degna che sta per spegnersi per mancanza di volontari. Potresti diventare il salvatore di cui hanno bisogno. Una persona può davvero fare la differenza. Lo puoi dimostrare oggi.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi sviluppare una comprensione più profonda di ciò che è veramente importante per te, Sagittario. Potresti essere sorpreso da ciò che scoprirai. Il materiale significa molto meno per te che lo spirituale. I tuoi beni si sentono come un peso morto. Il semplice pensiero della tua famiglia e degli amici ti riempie il cuore con amore e luce.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️ TOP: La tua vita è probabile che si ingrandirà oggi, Capricorno, sia attraverso una nuova affiliazione di gruppo o con persone che incontri. Puoi essere invitato a una festa in cui si apre un mondo intero di eventi nuovi ed emozionanti. Potresti rincontrare un buon amico del tuo passato che ti può aprire tutte le porte professionali. Sii ricettivo con tutti quelli che incontri.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: A volte è meglio essere fortunati che intelligenti, Acquario. Lo imparerai oggi perchè la buona fortuna ti metterà nel posto giusto al momento giusto. Puoi incontrare qualcuno che farà una grande differenza nella tua carriera. Forse lui o lei ti trasformerà in una buona prospettiva di lavoro o ti introdurrà a qualcuno che finirà per essere un partner commerciale. La tua vita può cambiare se sei aperto alle possibilità.

PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Sii aperto a qualsiasi invito che ti porti a conoscere nuova gente. Il cambiamento è nell’aria per te e devi essere ricettivo per farlo avvenire. Puoi anche incontrare qualcuno in un evento sociale che si avventura come tuo partner per la vita. Esplora tutti i tuoi interessi e fidati della tua intuizione, perché sarà una guida affidabile.