Costumi Uomo Estate 2017: i modelli più cool dalle passerelle

Le collezioni Costumi Uomo Estate 2017 si riempiono di novità e modelli originali, declinati in una vasta gamma di forme e colorazioni. Sulle passerelle delle griffe di alta moda sfilano costumi a slip e pantaloncini, secondo le fantasie più trendy della stagione.

I costumi uomo a pantaloncino sono previsti in diverse lunghezze, da quelli alla coscia fino alle varianti sul ginocchio. Royal Beachwear inserisce tra le sue novità diverse fantasie, righe o tinta unita, mentre sui pantaloncini firmati Alexander McQueen riecheggia il celebre teschio simbolo della maison, alternato a decorazioni floreali e non solo. I costumi uomo Dolce & Gabbana invece, hanno base cromatica chiara o scura e fantasie ironiche su tutta la superficie, mentre i modelli Gucci sono molto lunghi e ripropongono i motivi con le tigri, che hanno segnato le recenti collezioni del marchio. Più classici quelli di Givenchy, neri a tinta unita con il logo sopra il ginocchio, mentre Etro torna a premiare i motivi tropical da sempre legati alla stagione calda. Classici, ma mai banali, i costumi neri di Alexander Wang, Julien David, Moncler Gamme Blue e Vilebrequin.

Non mancano però anche i costumi a slip. Tra i più originali, quelli di Moschino con stampe coloratissime ispirate ai temi dell’ultima sfilata della maison, mentre Versace decora le sue versioni in rosso, nero o in altre nuances con il motivo a meandri, simbolo della griffe, lungo l’elastico superiore. Dsquared2 invece propone modelli meno sgambati, a tinta unita in colorazioni pastello, chiare o scure, con il logo a grandi lettere bianche lungo il fianco; mentre brand legati a uno stile più eccentrico come Mc2 Saint Barth premiano versioni dai motivi ironici come quelli con piccole emoticon.