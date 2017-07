Oroscopo del Giorno Martedì 1 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 1 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Passeggia al battito del tuo tamburo, Ariete. Se tenti di bloccare le informazioni discrete e veloci del giorno, la tua voce potrebbe perdersi nella folla. Ma se pianti saldamente i piedi a terra e cerchi di pianificare, ti potresti privare di eventi spontanei che si dimostreranno più soddisfacenti. Personalizza il tuo percorso e non aver paura se nessun altro ti segue.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Parla con il compagno seduto accanto a te o con la donna dietro di te in fila in un negozio. Lui o lei potrebbero condividere un pezzo di saggezza che cambierà la tua vita per sempre. Sappi che potresti anche essere quella persona che cambia la vita di qualcun altro con un solo pensiero o una fetta di saggezza che hai raccolto nei tuoi viaggi. La comunicazione è la chiave per espandere il tuo mondo in molti modi.



GEMELLI ⭐️ TOP: La tua autostima può essere contestata oggi da un veloce oratore o da una situazione spiacevole. Non accettare le cose a prima vista. C’è un significato molto più profondo sotto la superficie, e saresti sciocco a non riconoscerlo. I dispositivi nuovi e le grandi promesse potrebbero non essere tutte quelle che vengono pubblicizzate.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Salta a bordo di un treno veloce. Sarai sorpreso da dove potrai arrivare con uno sforzo minimo. La tua grazia e i tuoi gentili manierismi sociali ti aiuteranno a navigare velocemente dove ti serve. Hai il vento in poppa oggi. Sfrutta appieno questa energia puntando alla cima e non riposando fino a quando non ci arrivi.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La flessibilità è una parte importante oggi. Prendi un approccio rilassato. Mantieni una mente aperta e sii ricettivo alle idee e alle opinioni degli altri. Hai molto potere prontamente disponibile. Sarebbe una vergogna sprecarlo mancando la larghezza della visione per vedere tutte le tue opzioni.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Le cose che vengono da te da tutti i lati ti costringono a fare una mossa. Non essere pressurizzato in qualcosa che non vuoi fare. Un’irrequietezza nervosa può esortarti ad agire. Non lasciare che le altre persone ti prendano in giro. Proteggi la tua posizione e sii forte. Cerca di non essere tentato da situazioni che ti possono far male.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Tieni presente che potrebbe essere necessario modificare un pò il corso per adattarsi alla dinamica del gruppo. Prova a lavorare con quelli che ti circondano per raggiungere un obiettivo comune. Avviare l’aiuto di altri è più facile di quanto pensi finché rimani focalizzato e motivato.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è uno di quei giorni in cui la prosperità è molto più vicina di quanto pensi, Scorpione. Potresti sapere cosa cerchi. Probabilmente stai cercando risposte solide alle tue domande profonde. Non lasciare riposare la mente curiosa fino a quando troverai le risposte che cerchi.



SAGITTARIO ⭐️ TOP: L’indecisione può lasciarti impotente ad un crocevia oggi, Sagittario. Gli altri possono essere altrettanto indecisi riguardo a quale percorso prendere. Allo stesso tempo, ti puoi sentire pressato ad intraprendere un’azione immediata, e sei stanco di aspettare che gli altri compiano la prima mossa. Trova le risposte in soluzioni semplici. C’è più di un modo corretto. La tua scelta è sempre quella giusta se credi che sia così.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️ TOP: La comunicazione è un aspetto chiave del giorno. Se ti affidi al flusso saprai esattamente dove devi essere. Prendi il percorso avventuroso e salta da una cosa all’altra. Non c’è bisogno di affrontare un percorso o un modo di fare le cose.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Connettiti con l’energia della terra. Le persone oggi potrebbero essere fittizie e frenetiche. Attendi che la polvere si accenda prima di scegliere una strada da percorrere. Le decisioni impulsive possono portare a percorsi che non sono la scelta migliore per te ora. Rilassati e cerca di non pensarci troppo!

PESCI ⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti avere la sensazione di aver perso il contatto con la realtà. Assicurati di connetterti con la vita reale e fai un pò di pianificazione per equilibrare il tuo lato capriccioso. Le cose che non hai calcolato potrebbero servirti come un promemoria che è necessario per affrontare la vita reale.