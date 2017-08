Oroscopo del Giorno Mercoledì 2 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Mercoledì 2 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Sii audace nelle tue azioni oggi, Ariete. Questa può essere una guida dura per voi in un primo momento, ma è il modo più efficace per capire dove devi andare. Le emozioni possono farti andare in una direzione non convenzionale. Questo è un momento importante per alzarsi e muoversi in risposta a queste emozioni potenti.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il nome del gioco per te oggi è la libertà emotiva, Toro. I tuoi sensi sono accresciuti e le cose più piccole catturano l’occhio. Non ritardare la risposta a questi eventi, siano essi grandi o piccoli. Anche il più piccolo evento può fiorirsi in un nuovo mondo di persone e situazioni. Lascia che la tua creatività esploda in ogni parte del tuo essere.



GEMELLI ⭐️ TOP: Non è il momento di essere un bastone nel fango, Gemelli. Non essere il legame debole della catena. L’energia della giornata è “alzarsi e andare”. Quindi, guida, segui o esci in strada. Non ci sono scuse per fermarsi. Quando l’occasione bussa, devi essere pronto con i tuoi bagagli. Le tue emozioni potrebbero condurre a nuovi percorsi inaspettati.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Metti da parte un pò di tempo esplicitamente per te, oggi. Probabili eventi inaspettati potrebbero sbocciare e provocare un vortice per le tue emozioni. Dare spazio personale a digerire e trattare con questi eventi ti aiuterà a proteggere la reazione da loro. Assicurati di avere il tuo maestro interno di pensieri prima di essere aggrovigliato negli affari degli altri.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Cerca di non essere così serio e intenso oggi, Leone. Cammina con un passo più leggero e non ti sentire sempre come se dovessi avere sotto controllo ogni singola cosa. Le azioni estreme portano a conseguenze estreme. Non c’è bisogno di quel tipo di comportamento in un giorno come questo.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Non perdere nessuna occasione oggi, Vergine. Non importa quanto tu sia stanco, questo non è il momento di riposare. Questo è uno di quei giorni in cui è semplicemente più facile essere te stesso. Non c’è bisogno di stridere o nascondere i tuoi veri desideri. Di quello che vuoi e lo farai. Tieni presente che le energie inattese saranno gettate nel mix.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: I tuoi progetti possono essere scesi oggi, Bilancia, ma questo non significa che dovresti rinunciare alla speranza in nessun modo. A volte è necessario lasciare andare il controllo e lasciare che le cose accadano come vogliono. Adotta uno spirito di avventura e prendi i rischi che normalmente non desideri prendere. Lavora in modo armonioso con gli eventi imprevisti che dovranno verificarsi.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è uno di quei giorni in cui hai un’occasione straordinaria per liberarti dalla normale vita quotidiana, Scorpione. Non ti sentire male se non saprai esattamente quale strada percorrere. Segui la tua sensazione. Qualunque sia il luogo in cui decidiate andare, probabilmente sarà quello giusto. Il tuo approccio forzoso e erratico può essere il metodo perfetto da utilizzare per ottenere esattamente quello che vuoi.



SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: A volte il tuo sognare ti porta fuori dal tuo corpo e in un posto ben oltre il tempo e lo spazio, Sagittario. La tua natura romantica vuole fuggire e non toccare mai il mondo reale. Fai un passo gigante verso quello che solletica la tua fantasia. Prendi l’approccio più alto e incoraggia gli altri a condividere i tuoi sogni.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️ TOP: In generale oggi dovrebbe essere una buona giornata per te, Capricorno. Non dovresti avere problemi ad impostare un tono veloce per questo giorno. Ci sono opportunità strane e bizzarre. Non limitarti a pensare strettamente. Lascia che l’elettricità della giornata alleggerisca l’atmosfera e dia al tuo atteggiamento le vibrazioni di cui hai bisogno per tornare in pista. Sii aperto a nuove idee.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Le cose potrebbero muoversi un pò troppo velocemente per i tuoi gusti oggi. Assicurati di continuare al tuo ritmo in modo da non essere spinto in qualcosa che non vuoi fare. Elimina ogni paura. Quanto più accetti, quante più opportunità si avvicineranno. Abbi fede in te stesso e nelle tue azioni.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Ci sono diverse opportunità aperte ora che non c’erano prima. La chiave è sfruttarle. Trova la libertà nel nuovo. Sii un pioniere oggi e avventurati nell’ignoto. Questo è un giorno per espanderti e per raggiungere nuove altezze con maggiore fiducia nelle tue abilità. Le cose diventano stantie e noiose se continui a fare le stesse cose più e più volte.