Tendenza Tulle primavera/estate 2017: in estate indossa il Tulle!

In estate indossa il Tulle! Tendenza Tulle primavera/estate 2017

Una vena di eterea purezza unita ad un leggiadro romanticismo: si potrebbe descrivere così la dolce consistenza che il tulle regala agli abiti da donna. Gli abiti e le gonne in tulle figurano quest’anno tra i must have della Tendenza Tulle primavera/estate 2017.

Tanti sono i capi di abbigliamento in tulle realizzati dalle maison e dagli stilisti di tutto il mondo e molti anche i modi per realizzare dei look ricercati e romantici..

Tessuto leggerissimo e trasparente, il tulle di seta, di cotone o anche di fibre sintetiche, è uno dei grandi protagonisti del momento. Di sicuro, le gonne in tulle, lunghe o corte, sono tra le creazioni più amate dalle donne. Quelle che sicuramente hanno conquistato il maggior numero di cuori in questo periodo sono i modelli longuette, come le proposte rosa chewing-gum di Marc Jacobs o Molly Goddard, ma anche quelle cipria di J Crew e Mother of Pearl.

E se esistono le gonne, non possono certamente mancare i top in tulle, come quelli firmati da Philosophy by Lorenzo Serafini, che ha realizzato dei modelli asimmetrici sui quali ha inserito dei piccoli fiorellini a contrasto, mentre MSGM ha preferito impreziosire con i pois. Sono bralette quelli di Dries Van Noten, invece tra le proposte di Alexander McQueen troviamo delle soluzioni arricchite da ricami pop e coloratissimi. E ancora: Chloé ha firmato delle bluse in tulle, così come Miu Miu, mentre Dolce & Gabbana ha realizzato delle vere e proprie camicie con polsini arricciati.

E come non menzionare gli abiti? Di modelli ce ne sono davvero moltissimi, dai tubini fascianti di Versace e a quelli a balze di Gucci e Red Valentino. Da non perdere quelli romantici di Marchesa o i vestiti da cerimonia in tulle di Ralph & Russo e Jenny Packham.