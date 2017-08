Oroscopo del Giorno Giovedì 3 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 3 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️ TOP: Guarda bene il tuo cuore oggi, Ariete. È un obiettivo primario per le parole abrasive che vengono gettate in giro. La tua sensibilità ti lascia solo e nudo nell’atmosfera dura. Potresti voler stare a letto. Se decidi di uscire, preparati. Scopri le tue debolezze in modo da poter utilizzare le tue risorse energetiche in modo più efficiente.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Una posizione che coinvolge potenza e autorità si sta aprendo davanti a te. L’aspetto astrologico di oggi ti aiuta a trovare la necessaria fiducia e la forza fisica. Hai l’impulso emotivo e fisico che ti serve per sentirti bene per le tue abilità di leadership. Questo è un momento per prendere il controllo della situazione.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Bastoni e pietre possono rompere le ossa, ma le parole non ti faranno mai male, Gemelli. Il problema con l’energia di oggi è che ci possono essere solo alcuni bastoni e pietre gettate nella tua direzione. Forze potenti operano con aggressività emotiva. La guerra può esplodere se non stai attento. Cerca di mantenere la pace. Potrebbe essere necessario cercare un rifugio.



CANCRO ⭐️ TOP: Le cose potrebbero essere tese per te oggi Cancro. Ricorda che l’egoismo non è sempre considerato negativo. A volte è sano e necessario assumere un ruolo autocentrante. Ricorda che è necessario prendersi cura del numero uno in ogni momento. Non cercare di fare una lotta con le altre persone.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti essere molto agitato dall’energia generale oggi. “Agitato” può essere una parola troppo leggera. Metti la tua armatura e sii pronto a combattere. Le emozioni forti sono le armi della giornata. Tutti sanno che hai un arsenale forte in questo momento.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Vai a vincere oggi, Vergine. E non fermarti finché non ci riesci. Non lasciare che le insicurezze delle altre persone diventino le tue. Abbi fiducia in te stesso e nel modo in cui agisci attorno agli altri. Solo perché qualcun altro si sente triste, ciò non significa che devi farlo sentire meglio. La cosa migliore che puoi fare è trasformare la situazione mostrando la felicità e un atteggiamento divertente.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Adesso è il momento perfetto per dire qualcosa che hai taciuto per un bel pò. Non preoccuparti delle conseguenze e fai la mossa giusta. Oggi è il giorno giusto per essere audace e aggressivo. Le altre persone potrebbero rispondere in modo simile.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le tue opinioni potrebbero essere il fulcro della conversazione tutto il giorno, Scorpione. Hai una volontà molto forte che non hai paura di esprimere. Illumina gli altri con la tua conoscenza. Prendi il controllo della conversazione e accetta la sfida mentale con le persone al tuo fianco.



SAGITTARIO ⭐️ TOP: Il tuo cuore sensibile può essere toccato dalla rabbia oggi, Sagittario. Non aver paura di far male ai sentimenti delle altre persone mentre esprimi questa emozione. Faresti a te stesso e ad altre persone un dispetto non rivelando il vero ambito delle tue emozioni. Le altre parti interessate non possono avere tutti i fatti necessari per prendere la decisione più giusta. Aiuta questo processo rivelando la tua prospettiva.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentire una grande quantità di potere fisico oggi, Capricorno. Se qualcuno ti chiede di aiutarti a spostare un divano, probabilmente sarai in grado di farlo da solo. Hai più forza interna di quanto riveli agli altri. Non c’è bisogno di nasconderti. Usa questa grande potenza.



ACQUARIO ⭐️ TOP: Il treno è fuori strada, perciò devi saltare. Le persone non saranno troppo simpatiche con la tua storia emozionale oggi, perciò mantieniti tranquillo. L’energia di oggi ti sta insegnando a far crescere. Non prenderla personalmente, ma capisci che ci sono importanti lezioni da imparare. Una è sapere quando essere silenzioso e obbediente.

PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Salta in azione con l’energia di oggi, Pesci. Un approccio aggressivo è quello che serve, e hai la capacità di consegnare le merci. Cercare di fare tutto da soli può sembrare una grande idea in un primo momento, ma è meglio chiedere aiuto in modo che gli altri si sentano più coinvolti.