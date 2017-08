Sandali Estate 2017: gioiello, tacco o zeppa. Tutti i Must Have

Comodi, preziosi e versatili, indispensabili in ogni occasione! I Sandali Estate 2017 sono creazioni classiche e fashion, con novità del tutto originali a cui è impossibile resistere.

Ma cominciamo dai sandali gioiello, la grande passione delle donne moderne, cuore di tutte le linee di alta moda. Nella collezione estiva firmata Christian Louboutin le creazioni sono multicolor con borchie che rivestono per intero i listini, modelli cui fanno eco quelli in pelle verniciata e in color block di Saint Laurent, anche con plateau molto alto in stile anni ’70. Sandali alla schiava e forme lace-up segnano la collezione di Chloè e Steve Madden, mentre Balenciaga aggiunge alle sue varianti un tacco scultura. Sandali alti in denim per Roger Vivier e Miu Miu, modelli con applicazioni a forma di fiori e ali di farfalla per Sophia Webster e Prada.

A chi non ama i modelli con tacco sono dedicati poi i sandali con zeppa ben più comoda, ma sempre in grado di slanciare la figura. Burberry inserisce tra i suoi nuovi arrivi sandali dalla zeppa molto alta, rivestita dalla celebre stampa check a quadri, mentre Tory Burch preferisce la zeppa in corda tipica delle espadrillas.

Immancabili nelle nuove collezioni per l’Estate 2017 i sandali bassi, nelle forme open-toe e in quelle infradito. Tra i più eleganti, quelli di Roger Vivier e Louis Vuitton con applicazioni preziose, mentre Fendi applica pietre colorate ai listini alti dei suoi modelli. Sandali con grandi piume decorative per Miu Miu, modelli etno-chic con stringhe alla schiava o con borchie per Valentino e dettagli a forma di serpente per Gucci.