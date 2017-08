Oroscopo del Giorno Venerdì 4 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 4 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti puoi sentire particolarmente emozionato oggi, Ariete, reagendo fortemente a quasi tutte le immagini che vedei, sia che si tratti di una foto di guerra o di un gattino su un marciapiede. Spiritualmente, sei altamente motivato e desideri saperne di più sul mondo. Potresti pensare di fare un pellegrinaggio. Se sei serio, organizza i tuoi progetti adesso.



TORO ⭐️ TOP: Sogni e visioni potrebbero arrivare e sparire oggi come superficie inconscia. Alcune di queste impressioni potrebbero rappresentare vecchi traumi e fobie che hanno sopravvissuto alla loro utilità e devono essere liberate. Potresti trarre ispirazione creativa da queste percezioni e usarle come base per progetti artistici. Alla fine del giorno ti potrai sentire emotivamente più leggero.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Eventi sociali o attività di gruppo potrebbero metterti in contatto con molte persone, amici stretti e conoscenti casuali. Una nuova persona può entrare nella tua vita per fare la differenza. Possono emergere temi a cui ti senti fortemente legato. Non è probabile che non esporti le tue opinioni. Questo va bene se sei tattico. Gli altri apprezzeranno la tua onestà.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Fisicamente, Cancro, dovresti sentirti forte ed energico, pronto ad affrontare quasi tutto quello che ti accade oggi. Questo è buono, poichè potrebbero emergere alcune potenti sfide che portano un nuovo scopo alla tua vita. L’entusiasmo permea il tuo essere proprio in questo momento. Probabilmente affronterai con determinazione tutto ciò che arriva, indifeso dall’enormità del compito.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La voglia romantica attende oggi la passione spirituale, e potresti desiderare di perseguire entrambi. Forse il tuo partner romantico è tanto spirituale quanto te, e aspirate agi stessi obiettivi. Se sei creativamente incline alla passione, puoi ricordare questi sentimenti attraverso la scrittura, la pittura o la musica.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se sei attualmente coinvolto romanticamente, il tuo rapporto potrebbe passare al livello successivo di impegno. Tu e il tuo partner potreste accettare di essere monogami, impegnati o impostare una data di matrimonio. Se sei già sposato, puoi decidere di avere un figlio. Se non sei attualmente coinvolto, Vergine, aspetta di attirare qualcuno presto. Sei pronto e segnali la tua disponibilità ad alta voce a potenziali partner!



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potrebbe arrivare un invito a un importante evento sociale. Questa può essere una occasione per incontrare persone importanti che potrebbero avanzare in qualche modo la tua carriera o che potrebbero essere coinvolte in un campo che ti interessa. La tua energia e entusiasmo non si perdono su di loro. Ovviamente parlerete dal cuore quando si discute di qualcosa.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un talento precedentemente sfruttato potrebbe emergere oggi, Scorpione. Potresti decidere di formare questo talento e creare una nuova abilità che possa aiutarti con qualsiasi tipo di lavoro che stai facendo. Questo è il giorno giusto. Dovresti essere pieno di energia e di entusiasmo, in grado di assumere qualsiasi compito ti si presenti. Dovresti sentirti fisicamente forte e bene. Questo è un giorno di sfide e di nuove imprese.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La passione romantica potrebbe motivare a migliorare il tuo aspetto fisico, Sagittario. Potresti decidere di esercitare, cambiare la tua dieta e sperimentare nuovi vestiti o tagli di capelli. È probabile che produca i risultati desiderati. Con le enormi quantità di energia e di entusiasmo che sfrecciano in voi oggi, potreste sorprendere!

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti governare il mondo, Capricorno. L’entusiasmo potrebbe riempire l’anima. Non perdere tempo a chiederti da dove proviene, basta sfruttarlo! Avvia un progetto. Questa energia viene dal profondo nell’inconscio. Dovresti essere incanalato nel mondo cosciente!



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le informazioni raccolte dagli amici potrebbero farti concentrare su un nuovo obiettivo. Potresti avere molte idee sui progetti di cui desideri prenderti cura e oggi potrai capire qual’è la priorità assoluta. Inizia a muoverti! Qualunque cosa tu faccia, scopri cosa ti serve prima di iniziare. C’è la possibilità che tu possa perdere tempo a correre da un posto all’altro cercando materiali necessari.

PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Un possibile cambiamento di direzione potrebbe insorgere oggi. Potresti incontrare qualcuno nuovo o correre con qualcuno che non hai visto da un pezzo e che ti offre la possibilità di cambiare carriera. O potrebbe diventare chiaro che è necessario perseguire la tua arte o il tuo hobby a tempo pieno. Qualunque sia, questo è un grande giorno per perseguirlo, anche se hai dubbi. I tuoi successi passati ti permettono un vantaggio.