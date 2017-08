Oroscopo del Giorno Venerdì 11 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 11 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le tue emozioni sono attive Ariete, e potrebbero esplodere in potenti esplosioni. C’è un impulso che non si deve ignorare o sopprimere. Forse senti che quello che devi dire non è appropriato per la situazione. Più che probabilmente, farà più male che bene ignorare questi sentimenti piuttosto che liberarli..



TORO ⭐️⭐️ TOP: Se non hai qualcosa di positivo da dire, non devi dire niente. Questa idea potrebbe tenerti legato oggi Toro. Se sei frustrato o arrabbiato, affronta apertamente il problema. Non ti sentire come se dovessi essere colui che da piacere agli altri. Lascia che qualcun altro abbia un gesto per te. Ti danneggi solo facendo finta che tutto sia ok, quando non lo è.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Non disperarti quando si tratta di prenderti cura della tua salute fisica. Nulla è più importante della tua salute. Tratta il tuo corpo con l’onore e il rispetto che merita. Potrebbe essere difficile fare agli altri quello che sai che dovresti fare per te.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Mantenere le cose in equilibrio può essere molto difficile Cancro, quindi non forzare la questione. A volte è necessario per la nostra crescita personale lasciare che il pendolo oscilli tutto da un lato. Più si accetta che tutto non sarà sempre pacifico e armonico, più sarai in grado di affrontare l’improvvisa tragedia emotiva che è destinata a sorgere.



LEONE ⭐️ TOP: Questo è un giorno in cui ti senti sul bordo di una rottura emotiva o di un epifania trionfale, Leone. Per garantire un risultato positivo, non prenderti troppo sul serio. C’è un grado di intensità per oggi che è probabile che tutti vogliano sentire. Una mossa spensierata potrebbe scatenare il disastro. Fai quello che puoi per alleviare la tensione piuttosto che aggiungerla.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Solo perché tutti gli altri camminano sui gusci d’uovo non significa che ne hai bisogno, Vergine. Il tuo spirito ottimista sarà più gradito del solito a causa del dramma che ti circonda. Fai attenzione a cadere nel ruolo che sai che gli altri vogliono giocare. È facile assumere il ruolo che sta davanti a te, ma questo non sempre aiuta la situazione.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua tremenda sensibilità in una certa situazione potrebbe causare il salto di conclusioni che ti impediscono di vedere la verità, Bilancia. La tua tendenza è di tratte conclusioni prima di avere tutti i fatti. La situazioni può renderti più stressato di quello che dovresti essere. Non preoccuparti di cose che non sai se sono vere.



SCORPIONE ⭐️ TOP: Potresti sentirti come se sei condannato sia che lo fai o che non lo fai. Potresti sentirti molto attento a un certo problema, ma sai che se ti esprimi qualcun altro si sentirà minacciato o sconvolto. Ma se tieni questi pensieri per te, ti sentirai peggio. È meglio esprimersi onestamente.



SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: Potresti scoppiare in lacrime per nessun motivo apparente oggi, Sagittario. La tensione si sviluppa quando la tempesta si avvicina. Una volta passata, però, c’è la calma quando il sole colpisce le nuvole. Questa volta di pace e serenità può sembrare lontana, ma è più vicina di quanto pensi.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le emozioni inaspettate stanno causando caos. Preparati ad affrontarlo. La chiave non è sovraccaricare. Più calmo e più stabile starai, meglio sarà. Affrontare la situazione in un’esplosione reattiva, trasformerà solo la scena in una rabbia esplosiva. Conta fino a dieci o siediti da solo per un pò prima di affrontare il problema.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Puoi desiderare maggiore libertà in una certa situazione, Acquario. Forse sono le tue emozioni che ti vogliono distante, oppure sembra che qualcuno ti stia soffocando. Da una parte, desideri che l’azienda e l’intimità riempiano un vuoto interiore. Dall’altro, ne risenti di dover essere così bisognoso. Assicurati di essere intero prima di affondare profondamente in una relazione.



PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potrebbe essere necessario utilizzare il fascino e la voglia di agevolare una situazione tesa, Pesci. La soluzione al problema è mettere un volto felice e deviare l’attenzione dalla difficoltà raccontando alcune barzellette. Questa tecnica ritarderà di dover affrontare una situazione particolare per un po ‘di tempo, ma certamente non ti impedirà di doverla affrontare.